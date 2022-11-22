Демонструють звіряче нутро російського імперіалізму: Подоляк про обстріли Херсона, переговори та резолюцію НАТО

Учора, 21 листопада, ПА НАТО визнала Росію державою-терористом. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про це важливе рішення для України, стан справ у звільненому Херсоні та переговори.

Про деокуповану територію

Подоляк нагадав одну відому цитату Володимира Зеленського: “Без світла чи без вас? Без вас!” Саме це зараз яскраво відчувається на звільнених територіях Херсонщини.

— Люди побачили, що таке окупація, тому звільнення, прихід України та наших військ вони сприймають як велике щастя.

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Друга складова: на відміну від РФ, коли українська держава заходить, вона робить це саме як держава.

Тобто має забезпечити певний рівень послуг: комунальні послуги, завезти продукти, воду, опалення, електрику. Це робиться дуже швидко, — наголосив він.

Радник керівника Офісу президента також вкотре підкреслив, що росіяни замінували майже все у звільненому Херсоні. Є навіть міни, які не можна обеззброїти. Тому паралельно йде розмінування та налагодження нормального життя.

Він повідомив, що росіяни втекли з Херсона, але обстрілюють житлові квартали міста.

— Вони (росіяни — ред.) демонструють світу не просто порушення правил та звичаїв ведення війни, а звіряче нутро російського імперіалізму. Вони нищать мирне населення, бо втекли й розуміють, що там 100 тис. українських громадян, — розповів Михайло Подоляк.

Про резолюцію ПА НАТО

— Це важливий крок, наші партнери фіксують терористичну позицію Росії. Це не просто інформаційний привід, для РФ будуть обмеження і фінансові, і додаткові економічні, і репутаційні, — наголосив Подоляк.

За його словами, це обмежить можливості просувати бренд Російської Федерації, вона не зможе бути спонсором чемпіонатів, культурних заходів тощо.

Про переговори

— Російська Федерація не пропонувала і не пропонує переговори.

Вона використовує це слово в інформаційній кампанії, щоб зафіксувати оперативну паузу та використати це для накопичення додаткових ресурсів.

Наші ключові партнери це чітко розуміють. Вони наголошують, що тільки Україна може запропонувати дійсні переговори, — пояснив Михайло Подоляк.

Він нагадав про ключові умови України: РФ має припинити обстрілювати крилатими ракетами нашу країну та вивести свої війська з території нашої країни. А потім президент України встановить умови: репарації, трибунал, кордон тощо. Ми маємо юридично зафіксувати підсумок війни.

Ми вже майже дев’ять місяців боремося за свободу. За цей час Росія вигадувала нові гачки для своєї пропаганди. Раніше ми розповідали, як росіяни намагаються деморалізувати українців.

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Головне фото: Getty Images