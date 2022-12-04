Люди не выходили из подвалов месяцами: как жил под российской оккупацией ныне освобожденный Давыдов Брод

На Южном направлении село Давыдов Брод стало для россиян практически опорным пунктом, поэтому за него шли ожесточенные бои, а за семь месяцев оккупации в населенном пункте мало что уцелело.

Местный фермер Александр рассказывает, как в марте началось российское нашествие на Давыдов Брод, тогда с односельчанами встали на защиту села.

На въезде теперь стоит сельскохозяйственная техника, которая перекрывала путь оккупантам, но колонну захватчиков было уже не остановить. Они сразу заселились в школу, детский сад, дом культуры и сельсовет.

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За время оккупации россияне заняли все инфраструктурные здания, жили по домам местных жителей и уничтожали все, что видели. Местная жительница Светлана рассказывает, что выходить на улицу люди не решались месяцами.

Сейчас из более чем тысячи жителей в оккупации там осталось чуть больше 70 человек. Люди говорят: захватчики разграбили каждый дом. Забирали у местных автомобили, мотоциклы и велосипеды.

Однако украинские военные не давали захватчикам расслабиться, а уже 4 октября освободили село полностью. Но под минометными обстрелами оккупантов освобожденный Давыдов Брод был еще больше месяца, пока украинская армия не отогнала врага на левый берег Днепра.

После ужасов оккупации, постоянных обстрелов, пыток и издевательств в Высокополье Херсонской области также возвращается жизнь. Люди самостоятельно ликвидируют последствия “русского мира”, который держал сотни местных в семимесячном аду. Читай, как жило Высокополье под оккупацией.

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