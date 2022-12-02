Сразу началась сортировка, а самое страшное — все чаще исчезали люди: как жило Высокополье под оккупацией

После ужасов оккупации, постоянных обстрелов, пыток и издевательств в Высокополье Херсонской области возвращается жизнь. Люди самостоятельно ликвидируют последствия “русского мира”, который держал сотни местных в семимесячном аду. Сейчас там отстраивают разбитые дома, энергетики чинят сети, открываются магазины.

Ад оккупации для жителей Высокополья начался 13 марта. Тогда оккупанты целенаправленно начали уничтожать все украинское, убивать мирных жителей и обстреливать дома. После первого артиллерийского обстрела в поселок зашли так называемые ДНРовцы.

Голова Высокопольской общины Анна Шостак-Кучмяк рассказывает, во что превратилась жизнь местных жителей с первого дня оккупации.

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— Каждый носил на руке белую повязку, потому что надеялись, что это защитит их от оккупантов. На воротах и ​​дверях каждого хозяйства и дома писали количество людей в проживавшей там семье, о детях.

Сразу началась сортировка, а самое страшное — все чаще исчезали люди.

Российские военные убили здесь до 20 местных мирных людей. Едва не расстреляли и Светлану — женщина прятала у себя и лечила украинского военного, пока кто-то из местных коллаборантов не выдал ее тайны.

Женщина рассказывает, что россияне вошли в ее дом с обысками и целенаправленно пошли именно в ту комнатку, где лежал больной солдат. Последний же в плен сдаваться не хотел — всегда держал наготове гранату.

Он бросил гранату сюда в угол, когда услышал, что россияне идут к нему. После взрыва я выбежала на улицу, слышала стрельбу. Они прострелили ему колено и забрали с собой…

Россияне мстили местным и тогда, когда к поселку уже подходили ВСУ. Ежедневно его обстреливали и после освобождения. Местные малые бизнесы понемногу оживают, восставая из пепла, оставленного россиянами после себя. В приоритете — восстановление больницы, в которой россияне сначала организовали свой штаб, а после побега уничтожили ее до основания.

Самую сложную работу сейчас выполняют энергетики и специалисты по разминированию. Работают сверхурочно, круглосуточно.

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