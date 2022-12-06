Украина

Разбили российскую стратегическую авиацию: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж

Виктория Мельник, редактор сайта 06 декабря 2022, 12:00
БПЛА Ту-141 Стриж

Больше видео
0:14:33
Скільки російських ракет збила українська ППО 5 грудня
Искусная работа ПВО: сколько вражеских ракет удалось уничтожить за 5 декабря и куда исчезли Shahed-136
0:01:54
Залужний привытання зсу
Крепче стали, горячее огня. Поздравление Валерия Залужного с Днем ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях
Смотреть больше

Последние видео
0:14:33
Скільки російських ракет збила українська ППО 5 грудня

Искусная работа ПВО: сколько вражеских ракет удалось уничтожить за 5 декабря и куда исчезли Shahed-136
БПЛА Ту-141 Стриж
Разбили российскую стратегическую авиацию: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж
0:01:54
Залужний привытання зсу
Крепче стали, горячее огня. Поздравление Валерия Залужного с Днем ВСУ
0:02:40
Військові ЗСУ
Успех — когда ребята возвращаются невредимыми: военные ВСУ показали свои дни на передовой
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Молдова ракета
В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях
0:08:18
сезон захворювань в Україні
От гриппа до Covid-19: иммунолог о том, какие еще опасности кроме ракетных ударов РФ подстерегают украинцев
0:05:37
Прапор на лівобережжі
Деоккупация Херсонской области продолжается! Первый украинский флаг на Левобережье и ситуация в регионе
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
Больше видео
Скільки російських ракет збила українська ППО 5 грудня
Читать дальше
Искусная работа ПВО: сколько вражеских ракет удалось уничтожить за 5 декабря и куда исчезли Shahed-136
Залужний привытання зсу
Читать дальше
Крепче стали, горячее огня. Поздравление Валерия Залужного с Днем ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь