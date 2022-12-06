Разбили российскую стратегическую авиацию: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж

Россияне не ожидали, что “хлопки” будут раздаваться на их территории, далеко от границы. Но нет: вчера горели аэродромы в Энгельсе и Рязани, которые находятся примерно в 800 и 600 км от границы Украины соответственно.

Ущерб, конечно, намного меньше того, который ежедневно несет Украина. Но и это доставляет врагу сложности, говорит пресс-секретарь командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

— Там заряжаются ракеты, заправляются самолеты, — объясняет Юрий Игнат в комментарии Лига.Life. — Оттуда самолеты вылетают на боевые курсы и наносят удары — из Волгодонска Ростовской области и из района Каспия. Оттуда они бьют по нашей энергетике, в том числе сейчас.

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Вероятно, удар был нанесен Ту-141 Стриж — многократным советским оперативно-тактическим разведывательным беспилотным летательным аппаратом. Официального подтверждения этому пока не было.

Характеристики БПЛА Ту-141 Стриж

БПЛА Ту-141 Стриж создан для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях. Оснащен средствами фото- и инфракрасной разведки, что позволяет использовать его в любых условиях и в любое время суток.

Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе, находился на вооружении ВВС ВС СССР с 1979 по 1989 год.

После начала российско-украинской войны в 2014 году Минобороны Украины решило модернизировать Стриж для улучшения боевых качеств.

Длина Ту-141 составляет 14,33 м, а размах крыльев — 3,88 м. Весит этот БПЛА 5370 кг.

Максимальная скорость БПЛА Ту-141 Стриж достигает 1110 км/ч, а крейсерская скорость — 1000 км/ч.

В глубину тыла БПЛА Стриж может залететь на 1000 км.

Практический потолок достигает 6000 м. Для БПЛА Ту-141 Стриж используют двигатели 1×ТРД КР-17А со статической тягой 19,6 кН.

А об украинской разработке БПЛА Чаклун мы рассказывали в другом материале. Читай, где его используют и зачем.

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