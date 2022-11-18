Украина

“Чаклуни” на фронте: рассказываем об украинских беспилотниках и их характеристиках

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 18 ноября 2022, 13:00

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БПЛА Чаклун

“Чаклуни” на фронте: рассказываем об украинских беспилотниках и их характеристиках
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 18 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди и молись! Жена оккупанта рассказывает о погибших российских военных в Украине
0:02:13
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Почти ничего не осталось! Как приходит в себя от оккупации Макеевка в Луганской области
0:03:44
Катівні у Херсоні: як окупанти знущалися з людей
Я никогда не слышал, чтобы люди так кричали — ужасные истории о пыточной камере в Херсоне
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