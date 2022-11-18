“Чаклуни” на фронте: рассказываем об украинских беспилотниках и их характеристиках

Они помогают украинским военным видеть врага. С начала полномасштабного вторжения России в Днепре авиамоделисты изготавливают легкие и быстрые разведывательные беспилотники Чаклун. Конструкторы говорят: их задачей от Вооруженных сил было создать незаметный самолет-разведчик, легко транспортируемый и не требующий наличия радиолокационных станций.

И специалистам удалось собрать самолет, который не видно на радарах. Он может работать на большой высоте и относительно недорогой. На фронте, говорят разработчики, уже летают 100 их птичек. И потребность в них большая.

Разработка БПЛА Чаклун

Буквально несколько минут на тестирование всех систем — и беспилотник Чаклун готов к работе. В настоящее время разработчики тестируют модель с тепловизором.

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— Мы можем летать спокойно на 300 м, если видимость плохая — другим бортам тяжело работать.

Разработали этот беспилотник днепровские авиамоделисты. Соучредитель компании Дмитрий Панченко говорит, что все началось с просьбы друзей-военных.

— Нашей задачей как от военных, так и самих для себя было сделать бюджетный самолет, летающий в офлайне, снимающий видео или фото, которые дальше бойцы анализируют.

Корпус и компоненты заказали за границей и уже весной протестовали с военными первые образцы. Дмитрий вспоминает: фактически сами бойцы и дали беспилотнику имя.

Отправляем его на миссию, видим, что он летит. Россияне его там душат и довольны: думают, что он не вернется. А он возвращается. Один говорит: “Шаман какой-то”. А мы подхватили — Чаклун.

Беспилотник весит чуть более 2 кг и может залетать на 50-60 км в тыл врага со скоростью 90 км/ч. У базовой модели есть камера, которая снимает в режиме офлайн. Аппарат возвращается с задачи и приносит фото и видео.

Характеристики украинского БПЛА Чаклун

— Мы летали на расстояние 150 км туда и обратно. Что интересно — найти скопление вражеской техники и пролететь над средствами ПВО противника, которые ничего не могут сделать. Максимум в него пострелять.

Сейчас в мастерской авиамоделистов несколько птиц на ремонте. Некоторые беспилотники пострадали от обстрелов и снова возвращаются в работу на фронт.

Себестоимость комплекса — 400 тыс. грн. Он состоит из компьютера, пульта управления и двух самолетов. Первые аппараты разработчики передавали бесплатно.

Сейчас продают и ищут сотрудничество с благотворителями, чтобы иметь возможность снова бесплатно отдавать на фронт готовые самолеты.

Беспилотников везде всегда не хватает. Потому что это расходящийся материал. У кого-то он делает 20 миссий, у кого-то — 100 миссий. Птичка маленькая, но когда их будет много, мы будем в меньшем количестве использовать более дорогие летательные аппараты, производящие корректировку огня. Это разведчик!

Сейчас корпус Чаклуна-разведчика уже производят в Украине. И тестируют совершенно новую модель, которая уже работает на двигателе внутреннего сгорания и может поднимать груз 12 кг и нести его на расстояние 400 км.

А как в Украине учат операторов БПЛА, мы рассказывали в другой истории: айтишник Станислав делится собственным опытом и навыками на фронте.

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