Рассказы

Как операторы БПЛА уничтожают врага в глубоком тылу — рассказал айтишник Станислав

Виктория Мельник, редактор сайта 09 сентября 2022, 22:00
Оператор БПЛА
Фото: Unsplash

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