Как операторы БПЛА уничтожают врага в глубоком тылу — рассказал айтишник Станислав

С тех пор как на нашу землю ступила нога врага, все население страны подстроило свою жизнь под военные реалии. На “военные рельсы” встало и производство, диджитализация и сферы жизнедеятельности страны. Известные нам дроны, которыми раньше играли подростки на детских площадках, сейчас спасают жизни наших военных, являются их глазами на фронте в далеком тылу врага.

Офицер батальона отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Станислав — айтишник в гражданской жизни. А с 25 февраля он свои знания и навыки использует на фронте.

Товарищ отдал Станиславу дрон и показал несколько азов, как им управлять. Тогда без беспилотника обойтись было тяжело — военным нужен был “план сверху”.

Теперь же Станислав — руководитель целого подразделения, где ребята поднимают своих “птичек” и уничтожают врага с неба. Военные учатся в отдаленных от активных боев лесополосах — запускают дроны и устраивают “смерть врагам” в полной тишине.

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Станислав понял: врага нужно уничтожать не только физически, но и морально, чтобы он дрожал от страха быть убитым.

С помощью БПЛА и его оператора определяется цель — будь то российские военные или их военная техника. А гранатометы или танки, или другое оружие уже приведено и готово к поражению. Несколько минут — и враг уже в аду.

За полгода войны батальон Станислава уничтожил более 20 единиц российской техники и множество позиций.

— Наша цель, чтобы российские военные в полосе ответственности нашего батальона просто дрожали и боялись. Чтобы каждый из них, выдвигаясь на передовые позиции, лишний раз подумал, что рискует собственной жизнью. Чтобы они просто бросали по пальцам, чья очередь сегодня, ведь кто-то из них вернется в тыл уже как покойник!

А как правильно держать тыл и не помогать врагу своими данными в один клик? Об этом мы писали ранее.

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