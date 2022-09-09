Як оператори БПЛА нищать ворога у глибокому тилу — розповів айтівець Станіслав

Відколи на нашу землю ступила нога ворога, все населення країни підлаштувало власне життя під воєнні реалії. На “воєнні рейки” стало й виробництво, диджиталізація та сфери життєдіяльності країни. Відомі нам дрони, якими раніше бавилися підлітки на дитячих майданчиках, зараз рятують життя наших військових, є їхніми очима на фронті в далекому тилу ворога.

Офіцер батальйону окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Станіслав — айтівець у цивільному житті. А з 25 лютого він свої знання та вміння використовує на фронті.

Товариш віддав Станіславу дрон та показав кілька азів, як ним керувати. Тоді без безпілотника обійтися було важко — військовим потрібен був “план згори”.

Тепер же Станіслав — керівник цілого підрозділу, де хлопці піднімають своїх “пташок” та знищують ворога з неба. Військові вчаться у віддалених від активних боїв лісосмугах — запускають дрони та влаштовують “смерть ворогам” у повній тиші.

Станіслав зрозумів: ворога потрібно нищити не лише фізично, а й морально, щоб він аж тремтів від страху бути вбитим.

За допомогою БПЛА та його оператора визначається ціль — чи це російські військові, чи їхня військова техніка. А гранатомети чи танки, чи інша зброя уже наведена та готова до ураження. Кілька хвилин — і ворог уже в пеклі.

За півроку війни батальйон Станіслава знищив понад 20 одиниць російської техніки та велику кількість позицій.

— Наша мета — щоб російські військові в смузі відповідальності нашого батальйону просто тремтіли та боялися. Щоб кожен із них, коли висувається на передові позиції, зайвий раз подумав, що ризикує власним життям. Щоб просто кидали на пальцях, чия черга сьогодні, адже хтось із них повернеться в тил уже як небіжчик!

А як правильно тримати тил та не допомагати ворогу власними даними в один клік? Про це ми писали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та не пропускай важливі новини!