Розповіді

Як оператори БПЛА нищать ворога у глибокому тилу — розповів айтівець Станіслав

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Вересня 2022, 22:00
Оператор БПЛА
Фото: Unsplash

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