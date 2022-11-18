Україна

Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Листопада 2022, 13:00

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