Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики

Вони допомагають українським військовим бачити ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у Дніпрі авіамоделісти виготовляють легкі та швидкі розвідувальні безпілотники Чаклун. Конструктори кажуть: їхнім завданням від Збройних сил було створити непомітний літак-розвідник, який легко транспортується та не вимагає наявності радіолокаційних станцій.

І фахівцям вдалося зібрати літак, який не видно на радарах. Він може працювати на великій висоті та відносно недорогий. На фронті, кажуть розробники, уже літають 100 їхніх пташок. І потреба у них — велика.

Розробка БПЛА Чаклун

Буквально кілька хвилин на тестування усіх систем — і безпілотник Чаклун готовий до роботи. Нині розробники тестують модель із тепловізором.

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— Ми можемо літати спокійно на 300 м, якщо видимість погана — другим бортам важкувато працювати.

Розробили цей безпілотник дніпровські авіамоделісти. Співзасновник компанії Дмитро Панченко каже, що усе почалося з прохання друзів-військових:

— Наше завдання як від військових, так і самих для себе було зробити бюджетний літак, який літає в офлайні, знімає відео або фото, які далі бійці аналізують.

Корпус та компоненти замовили за кордоном і вже навесні протестували із військовими перші зразки. Дмитро згадує: фактично ж самі бійці й дали безпілотнику ім’я.

Відправляємо його на місію, бачимо, що він летить. Росіяни його там душать і задоволені: бо думають, що він не повернеться. А він повертається. Один каже: “Шаман якийсь”. А ми підхопили — Чаклун.

Безпілотник важить трохи більш як 2 кг та може залітати на 50-60 км у тил ворога зі швидкістю 90 км/год. У базовій моделі є камера, яка знімає в режимі офлайн. Апарат повертається із завдання і приносить фото та відео.

Характеристики українського БПЛА Чаклун

— Відстань, яку ми долали — це 150 км туди й назад. Що цікаво — знайти скупчення ворожої техніки та пролетіти над засобами ППО противника, які нічого не можуть зробити. Максимум у нього постріляти.

Нині у майстерні авіамоделістів кілька пташок на ремонті. Деякі безпілотники постраждали від обстрілів і знову повертаються у роботу на фронт.

Собівартість комплексу — 400 тис. грн. Він складається із комп’ютера, пульта керування та двох літаків. Перші апарати розробники передавали безкоштовно.

Зараз продають та шукають співпраці з благодійниками, щоб мати змогу знову безплатно віддавати на фронт готові літачки.

Безпілотників всюди й завжди не вистачає. Тому що це розхідний матеріал. У когось він робить 20 місій, у когось — 100 місій. Пташка маленька, але коли їх буде багато, ми будемо у меншій кількості використовувати дорожчі літальні апарати, які проводять коригування вогню. Це розвідник!

Нині корпус Чаклуна-розвідника уже виготовляють в Україні. І випробовують цілком нову модель, яка працює вже на двигуні внутрішнього згоряння і може підіймати вантаж 12 кг та нести його на відстань 400 км.

А як в Україні навчають операторів БПЛА, ми розповідали в іншій історії: айтівець Станіслав ділиться власним досвідом та навичками на фронті.

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