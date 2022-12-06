Розбили російську стратегічну авіацію: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж

Росіяни не очікували, що “бавовна” лунатиме на їхній території, далеко від кордону. Але ні: вчора горіли аеродроми в Енгельсі та Рязані, які розташовані за приблизно 800 та 600 км від кордону України відповідно.

Збитки, звісно, набагато менші за ті, яких щоденно зазнає Україна. Але і це завдає ворогу складнощів, каже прес-секретар командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Там заряджаються ракети, заправляються літаки, — пояснює Юрій Ігнат у коментарі Ліга.Life. — Звідти літаки вилітають на бойові курси та завдають ударів — з району Волгодонська Ростовської області та з району Каспію. Звідти вони б’ють по нашій енергетиці, зокрема зараз.

Зараз також дивляться

Ймовірно, удар було здійснено Ту-141 Стриж — багаторазовим радянським оперативно-тактичним розвідувальним безпілотним літальним апаратом. Офіційного підтвердження цьому поки що не було.

Характеристики БПЛА Ту-141 Стриж

БПЛА Ту-141 Стриж створений для ведення розвідки на глибину в кількасот кілометрів від лінії фронту на трансзвукових швидкостях. Оснащений засобами фото- та інфрачервоної розвідки, що дозволяє використовувати його за будь-яких умов та у будь-який час доби.

Комплекс випускався на Харківському авіазаводі, перебував на озброєнні ВПС ЗС СРСР, з 1979 по 1989 рік.

Після початку російсько-української війни у 2014 році Міноборони України вирішило модернізувати Стриж задля покращення бойових якостей.

Довжина Ту-141 становить 14,33 м, а розмах крил — 3,88 м. Важить цей БПЛА 5370 кг.

Максимальна швидкість БПЛА Ту-141 Стриж сягає 1110 км/год, а крейсерська швидкість — 1000 км/год.

Вглибину тилу БПЛА Стриж може залетіти на 1000 км.

Практична стеля сягає 6000 м. Для БПЛА Ту-141 Стриж використовують двигуни 1×ТРД КР-17А зі статичною тягою 19,6 кН.

А про українську розробку БПЛА Чаклун ми розповідали в іншому матеріалі. Читай, де його використовують та для чого.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!