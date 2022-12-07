Не мрія, а реальність! Коли очікувати на котел для російських військ під Херсоном та в Криму

Полковник СБУ, кіборг Донецького аеропорту та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів Яні Брензей про котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму й успіхи Збройних сил України.

Превентивні удари ЗСУ по військах ворога

Після відходу на лівий берег Дніпра росіяни регулярно обстрілюють Правобережжя, що і передбачали українські військові. Військової логіки в цьому немає, передусім це терористичний мотив і спроба схилити Україну до поступок.

Збройні сили України діють превентивно — виявляють позиції противника, завдають ударів. Сили оборони намагаються, щоб російських атак було якнайменше.

Про ситуацію на Лівобережжі Херсонщини та український прапор там

Підрозділи спеціального призначення мають інші завдання: розвідка, диверсії, психологічна робота проти регулярних військ ворога. Це схоже на те, коли українські військові знищують ворога на відстані 500-700 км, наприклад, у Рязані чи Саратовській області.

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Зараз поки немає можливості перекинути сили й засоби на лівий берег Дніпра, немає сенсу тримати плацдарми, поки немає вимальованої операції.

Про котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму

На думку Романа Костенка, такий сценарій дуже ймовірний, якщо ми будемо розвивати Збройні сили України, отримувати озброєння, яке вражає на відстані понад 80 км. Тоді ЗСУ матимуть змогу перекрити всі логістичні ділянки Криму і коридор Маріуполь — Бердянськ.

Усе можливо, але треба планувати, все буде залежати від багатьох факторів, рішень керівництва, підтримки партнерів. З військової точки зору — все реально.

Росіяни розуміли, що рано чи пізно вони підуть з Правобережжя. Спочатку вони хотіли наступати на Одесу та Миколаїв, але сили оборони залишили їм тільки два варіанти: піти відразу або потрапити в котел. Особливо вибору в росіян і не було.

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