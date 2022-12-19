“Очі” артилерії знайдуть кожного окупанта! Як дрони творять дива на передку

Артилерія — цей вид військ нині найбільш залучений до бойових дій.

Наші артилеристи стримують ворога у найгарячішій ділянці фронту, неподалік Бахмута. Утім, щоб бачити, куди бити, потрібні “очі”. А очі нашої “арти” — це дрони.

— У нас зараз на цьому напрямку така статистика, що ти щодня втрачаєш один борт. А один борт, якщо взяти Mavic третій, це близько 100 тис. грн. Один Matrice 300 — півтора мільйона гривень, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Володимир.

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Українські аеророзвідники нині одні з найефективніших та професійних у світі. Вони на відстані бачать ворога та коригують вогонь. А ще щодня ризикують життям, бо ж саме ці підрозділи і їхні позиції є одними з найбажаніших цілей для противника.

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А як дрони допомагають нищити російських окупантів — дивись детальніше у відео.

За один штурм — 20-30 двохсотих! Як тримається Бахмут, найгарячіша точка фронту, дізнайся у нашому сюжеті за посиланням.