Україна

“Очі” артилерії знайдуть кожного окупанта! Як дрони творять дива на передку

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 19 Грудня 2022, 21:00

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