Какая ситуация в Бахмуте сейчас: действительно ли Украина вывела войска

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия, очень сложная ситуация в Бахмуте Донецкой области. В восточной крепости уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои. Оккупанты не оставляют попытки захватить город, но наши военные не сдаются.

Отошли ли ВСУ из Бахмута

Несмотря на все слухи, представитель Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый заявил CNN, что сейчас украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из города.

— Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной ситуации больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска — ред.), но делаем это организованно, без паники, — сказал спикер Череватый.

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Он добавил, что только командование видит, насколько есть такая необходимость, а затем на заседании Штаба принимается соответствующее решение.

Сейчас такого решения нет.

Ситуация в Бахмуте на карте

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона рассказала, что ситуация в Бахмуте остается напряженной. На Востоке российские войска не оставляют надежд выйти на границы Донецкой области.

— Эпицентр боевых действий — это Бахмут. Мы это наблюдаем уже несколько месяцев. Враг направил туда свои ключевые усилия. У них есть цель выйти на границы Донецкой области. Ситуация — сложная, — заявила Маляр.

По ее словам, российские военные активизировались с начала января. В районе Бахмута собираются профессиональные и многочисленные подразделения ЧВК Вагнера. Продолжаются ожесточенные бои.

Несмотря на то, что враг преобладает численно, он несет большие потери. ВСУ уничтожают до 80% подразделений вагнеровцев.

Россияне уничтожают города на Востоке Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Марьинке.

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