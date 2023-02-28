В городе не осталось ничего живого — только одни руины: какая ситуация в Марьинке сейчас

Город Марьинка — среди тех, которые превратились в руины. Это восток Донецкой области. Линия фронта проходит через то, что осталось от города, а этого очень мало.

Новое видео, снятое с воздуха беспилотником для Associated Press, показывает, как интенсивные бои после вторжения 24 февраля 2022 года не оставили в Марьинке ни одного здания.

Город еще с 2014 года оказался под вражескими обстрелами, поскольку российские оккупанты не раз пытались его захватить.

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Но именно в 2022 году враг сделал из домов, в которых когда-то бурлила жизнь, разрушенные пустки, едва напоминающие здания. А снаряды превратили в спички городские деревья — многие разорваны на части.

Российский танковый огонь, снятый 19 февраля, еще больше усугубил разрушение, обстреливая украинские позиции среди руин.

Начальник полиции Марьинки Артем Щусь описывает свой город как полностью разрушенный.

Всех гражданских удалось эвакуировать. Однако десятки жителей города были убиты или ранены из-за снарядов российских оккупантов.

Щусь считает, что российские войска сознательно равняют Марьинку с землей и превращают ее в руины. Захватчики подрывают еще оставшиеся стены, чтобы уничтожить все перекрытия, вне зависимости от того, гражданское это укрытие или военный объект.

Они уничтожают все, потому что своей тактикой не могут победить наши войска.

Но не обходит вниманием беспощадный враг и другие украинские города, которые находятся дальше от фронта. Читай, что известно об атаке на Украину 27 февраля.

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