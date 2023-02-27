Ночные взрывы в разных областях: что известно про атаку на Украину 27 февраля

Враг продолжает массированные атаки на Украину. В ночь на 27 февраля оккупанты запустили несколько волн ударных БПЛА в направлениях разных областей Украины. Работа нашей ПВО была успешной, но, к сожалению, есть и попадания.
Мы расскажем о последствиях атаки по Украине 27 февраля.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о вражеских БПЛА над областью. Взрывы в Черниговской области — успешная работа нашей ПВО.
Около часа ночи в Запорожской области были слышны взрывы, в Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасности.
Позже в ОВА сообщили, что Россия применила по Запорожью ракеты С-300.
Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
А один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.
Ночью 27 февраля россияне в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Враг нанес три удара по Хмельницкому.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате ночной атаки на Хмельницкий погиб один человек и четверо получили ранения.
Мэр города Александр Симчишин уточнил, что погибший человек — герой-спасатель ГСЧС. Мужчина погиб при исполнении служебного долга во время вражеской атаки россиян.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 27 февраля российские оккупанты применили по территории Украины 14 БПЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.
За прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных и 13 авиационных ударов, два из которых — с применением БПЛА типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дроны сбиты.
Ранее мы рассказывали о ночной атаке дронами на Киев. Читай, что известно о последствиях атаки на столицу, по ссылке.
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Фото: ГСЧС