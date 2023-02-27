Ночные взрывы в разных областях: что известно про атаку на Украину 27 февраля

Враг продолжает массированные атаки на Украину. В ночь на 27 февраля оккупанты запустили несколько волн ударных БПЛА в направлениях разных областей Украины. Работа нашей ПВО была успешной, но, к сожалению, есть и попадания.

Мы расскажем о последствиях атаки по Украине 27 февраля.

Взрывы в Черниговской области 27 февраля

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о вражеских БПЛА над областью. Взрывы в Черниговской области — успешная работа нашей ПВО.

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Взрывы в Запорожской области 27 февраля

Около часа ночи в Запорожской области были слышны взрывы, в Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасности.

Позже в ОВА сообщили, что Россия применила по Запорожью ракеты С-300.

Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

А один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Взрывы в Хмельницком 27 февраля

Ночью 27 февраля россияне в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Враг нанес три удара по Хмельницкому.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате ночной атаки на Хмельницкий погиб один человек и четверо получили ранения.

Мэр города Александр Симчишин уточнил, что погибший человек — герой-спасатель ГСЧС. Мужчина погиб при исполнении служебного долга во время вражеской атаки россиян.

Атака на Украину 27 февраля: комментарий Генштаба

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 27 февраля российские оккупанты применили по территории Украины 14 БПЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

За прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных и 13 авиационных ударов, два из которых — с применением БПЛА типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дроны сбиты.

Ранее мы рассказывали о ночной атаке дронами на Киев. Читай, что известно о последствиях атаки на столицу, по ссылке.

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Фото: ГСЧС