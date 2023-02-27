Беспилотники несколькими волнами! Что известно о ночной атаке на Киев сегодня

В ночь на 27 февраля враг атаковал Киев беспилотниками. Около часа ночи в небе над столицей были зафиксированы БПЛА. В Киеве были слышны взрывы — это работа нашей ПВО.

Атака на Киев 27 февраля

Тревога в Киеве длилась пять часов, ведь атака на столицу совершалась в несколько волн. Враг продолжает следовать своей цели — пытается истощить нашу систему ПВО.

Позже начальник Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что вокруг Киева были сбиты девять БПЛА.

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По предварительной оценке, враг применил боеприпасы Shahed. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! — сказал Попко.

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Взрывы в Киевской области 27 февраля

Над Киевской областью также были замечены вражеские объекты, которые двигались в направлении других областей. Жители Киевской области слышали взрывы в разных районах, это была работа украинской ПВО, сообщили в Киевской ОВА.

Враг ночью атаковал не только Киев. Ранее мы рассказывали про взрывы в Хмельницком сегодня.

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