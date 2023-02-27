Безпілотники кількома хвилями! Що відомо про нічну атаку на Київ сьогодні

У ніч на 27 лютого ворог атакував Київ безпілотниками. Близько першої години ночі у небі над столицею були зафіксовані БПЛА. У Києві було чути вибухи — це робота нашої ППО.

Атака на Київ 27 лютого

Тривога у Києві тривала п’ять годин, адже атака на столицю мала кілька хвиль. Ворог не зрікається своєї мети — виснажити нашу систему ППО.

Згодом начальник Київської військові адміністрації Сергій Попко повідомив, що навколо Києва було збито дев’ять БПЛА.

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За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом.

За попередніми даними, минулося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! — сказав Попко.

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Вибухи у Київській області 27 лютого

Над Київщиною також були помічені ворожі об’єкти, які рухалися у напрямках інших областей. Жителі Київської області також чули вибухи в різних районах, це була робота української ППО, про це повідомили в Київській ОВА.

Ворог вночі атакував не тільки Київ. Раніше ми розповідали про вибухи у Хмельницькому сьогодні.

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