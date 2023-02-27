Нічні вибухи у різних областях: що відомо про атаку на Україну 27 лютого

Ворог продовжує масовані атаки на Україну. У ніч проти 27 лютого окупанти запустили кілька хвиль ударних БПЛА у напрямках різних областей України. Робота нашої ППО мала успіх, але, на жаль, є і влучання.

Ми розповімо про наслідки атаки на Україну 27 лютого.

Вибухи в Чернігівській області 27 лютого

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про ворожі БПЛА над областю. Вибухи на Чернігівщині — успішна робота нашої ППО.

Зараз також дивляться

Вибухи у Запорізькій області 27 лютого

Близько першої ночі у Запорізькій області було чутно вибухи, у Запорізькій ОВА закликали жителів перебувати у безпеці.

Згодом в ОВА повідомили, що Росія застосувала проти Запоріжжя ракети С-300.

Постраждав один з об’єктів інфраструктури. На щастя, минулося без жертв.

А один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду.

Вибухи у Хмельницькому 27 лютого

Вночі 27 лютого росіяни вчергове атакували Хмельниччину. Ворог завдав три удари по Хмельницькому.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок нічної атаки на Хмельницький загинула одна людина та четверо отримали поранення.

Мер міста Олександр Симчишин уточнив, що загибла людина — герой-рятівник ДСНС. Чоловік загинув при виконанні службового обов’язку під час ворожої атаки росіян.

Атака на Україну 27 лютого: коментар Генштабу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 27 лютого російські окупанти застосували по території України 14 БПЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники.

Раніше ми розповідали про нічну атаку дронами на Київ. Читай, що відомо про наслідки атаки на столицю, за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: ДСНС