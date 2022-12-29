Вернулись домой, а там развалины: как выживает разбитое врагами село Посад-Покровское

Под постоянными обстрелами оккупантов село Посад-Покровское Херсонской области было почти девять месяцев.

С первых дней полномасштабной войны захватчики начали бить по мирным жителям из авиации. Те бросились массово уезжать, но некоторые просто не успели.

Сейчас с освобождением правобережной Херсонской области в Посад-Покровское начали возвращаться люди.

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У нас село разрушено. Можно сказать почти на 100 процентов, — рассказывает житель села Валерий Черный.

От увиденного местные ужаснулись. Вся деревня превратилась в сплошную руину.

Ужасный обстрел Херсона 24 декабря. Известно о семи погибших и десятках раненых. О последствиях удара по центру Херсона читай в нашем материале.