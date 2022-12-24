Россияне продолжают мстить херсонцам за собственное поражение. Только что стало известно об ужасном обстреле Херсона — есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

— Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания.

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Известно, что оккупанты попали в центр города, когда в выходной день на улицах было много гражданских людей.

Сейчас известно о минимум пятерых погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города.

Пока службы выясняют точное количество погибших, раненых и оружие, из которого были совершены обстрелы мирного города Херсон.

По обновленной информации, по состоянию на данный момент, известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожар. В результате российского удара загорелось шесть легковых автомобилей.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на этот ужасный теракт российских оккупантов. В своем Telegram он написал, что страна-террорист продолжает нести “русский мир” в виде обстрелов гражданского населения.

Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как чувствительный контент. Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев.

— Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия, — пишет Зеленский.

Жестокий обстрел Херсона 24 декабря: уже известно о пяти погибших и десятках раненых / 6 Фотографий

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