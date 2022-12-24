Украина

Жестокий обстрел Херсона 24 декабря: уже известно о пяти погибших и десятках раненых

Виктория Мельник, редактор сайта 24 декабря 2022, 12:15
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