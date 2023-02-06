Это такая спецоперация была: как из Бахмута вывезли женщину на восьмом месяце беременности

Бахмут остается едва ли не самой горячей точкой на карте боевых действий в Украине. Но несмотря на это, в городе, который по многим показателям уже больше похож на ад, остаются мирные жители.

Поэтому полицейские, которых зовут Белые ангелы, продолжают помогать эвакуироваться жителям города. Так, одним из самых памятных стал случай спасения женщины, находившейся на восьмом месяце беременности.

Когда правоохранителям стало известно, что у нее есть еще и шестилетняя дочь, которая остается под обстрелами, они решили помочь вывезти и ребенка. Сама же девочка захотела спасти из-под обстрелов свои любимые мягкие игрушки.

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Девочка жила в подвале многоэтажки с бабушкой и дедушкой. Теперь она сможет выйти на прогулку на площадку и поговорить со сверстниками.

Инспектор по коммуникации Бахмутского райотдела полиции Павел Дяченко рассказал об этом случае в эфире марафона Єдині новини, а также поделился, какая ситуация сейчас в Бахмуте и насколько сложная эвакуация гражданских.

Еще многие остаются в Бахмуте. Каждый остается по своим причинам.

Некоторые говорят, что сейчас еще можно жить, а вот “чуть что случится”, уедут. Но, к сожалению, случаются такие ситуации, когда только после собственного негативного опыта люди решаются уехать.

— Эта женщина (беременная — ред.), можно сказать, не могла выйти/выехать, потому что проживала в таком районе, достаточно опасном. Это можно так сказать, спецоперация была, – комментирует он.

Эвакуироваться гражданским могут помочь как в областной администрации, так и волонтеры или правоохранители.

О ситуации в Бахмуте

Дорога из Бахмута простреливается. Однако для эвакуации правоохранители пытаются пользоваться всеми возможными маршрутами, по которым можно в какой-то степени безопаснее двигаться и вывозить людей.

Что касается ситуации в городе, то можно сказать, что рискованно находиться где угодно.

Нельзя сказать, что внутри города более спокойно или безопасно, поскольку продолжаются постоянные обстрелы.

Дома пылают. А полицейские, к сожалению, фиксируют как травмирование людей, так и их гибель. Это происходит почти каждый день.

Параллельно с атаками на гражданских, вражеская артиллерия обильно накрывает одну из главных трасс из Бахмута на Константиновку. Чтобы удержать город и не пропустить врага дальше, украинские защитники прилагают титанические усилия. Читай, что рассказывают военные о боях за Бахмут.

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