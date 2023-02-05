Они как плесень — пытаются разрастаться! Военные о боях за Бахмут: последние новости из города

Оккупанты круглосуточно обстреливают Бахмут из тяжелой артиллерии. Кое-где в окрестностях происходят автоматные дуэли. Россияне маленькими группками пытаются проникнуть в город и захватить здания.

Параллельно враждебная артиллерия обильно накрывает одну из главных трасс на Бахмут — из Константиновки. Чтобы удержать город и не пропустить врага дальше, украинские защитники прилагают титанические усилия.

У врага много живой силы, в помощь наемникам ПВК Вагнер россияне бросили регулярные подразделения — десантников и мотострелков.

Сейчас также смотрят

Это как плесень. Они пытаются разрастаться и занимать все строения вокруг, — говорит украинский боец.

Под непрекращающиеся ни на мгновение звуки обстрелов военные бьют киркой мерзлую землю. Они говорят: самое главное — выкопать траншею. Нужно, чтобы был окоп. От этого занятия иногда отрывают стрелковые бои.

— Бывает, что все утихает. Проходит 10-15 минут, все начинается снова, — делится защитник.

У россиян есть задача взять под контроль трассу Бахмут – Константиновка, чтобы отрезать нашим бойцам поставки боеприпасов и продовольствия. Но последние полгода показали, что в прямых столкновениях наши бойцы более мощные, даже несмотря на существенное количественное превосходство противника.

Во время съемки сюжета украинский БПЛА засек, где расположен минометный расчет врага. Наши артиллеристы ударили по нему из пушки.

Благодаря сверхчеловеческим усилиям наших воинов Бахмут стал городом-крепостью. Каждый из бойцов защищает свой участок фронта, город держится и не сдается.

Бахмут под постоянными обстрелами, но там остаются мирные жители и семьи с детьми. Ранее мы рассказывали, сколько детей остается в Бахмуте и почему.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!