Вони як пліснява — намагаються розростатися! Військові про бої за Бахмут: останні новини з міста

Окупанти цілодобово обстрілюють Бахмут з важкої артилерії. Подекуди на околицях відбуваються автоматні дуелі. Росіяни маленькими групками намагаються просочитися у місто та захопити будівлі.

Паралельно ворожа артилерія рясно накриває одну з головних трас до Бахмута з Костянтинівки. Тож щоб утримати місто і не пропустити ворога далі, українські захисники докладають титанічних зусиль.

У ворога багато живої сили, на допомогу найманцям ПВК Вагнера росіяни кинули регулярні підрозділи — десантників та мотострільців.

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Це як пліснява. Вони намагаються розростатися та займати усі будівлі навколо, — каже український боєць.

Під звуки обстрілів, що не припиняються ні на мить, військові б’ють киркою мерзлу землю. Вони кажуть: найголовніше — викопати траншею. Треба, щоб був окоп. Від цього заняття інколи відривають стрілецькі бої.

— Буває, що все затихає. Минає 10-15 хвилин, все починається знову, — ділиться захисник.

Росіяни мають завдання взяти під контроль трасу Бахмут – Костянтинівка, щоб відрізати нашим бійцям постачання боєприпасів та продовольства. Але останні півроку продемонстрували, що у прямих зіткненнях наші бійці потужніші навіть попри суттєву кількісну перевагу противника.

Під час знімання сюжету український БПЛА засік, де розташований мінометний розрахунок ворога. Наші артилеристи вдарили по ньому з гармати.

Завдяки надлюдським зусиллям наших воїнів Бахмут став містом-фортецею. Кожен з бійців боронить свою ділянку фронту, місто тримається й не здається.

Бахмут під постійними обстрілами, але там залишаються мирні мешканці та родини з дітьми. Раніше ми розповідали, скільки дітей залишається у Бахмуті та чому.

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