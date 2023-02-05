Україна

Вони як пліснява — намагаються розростатися! Військові про бої за Бахмут: останні новини з міста

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 05 Лютого 2023, 12:00
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