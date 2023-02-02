Пекельний Бахмут. 200 дітей досі перебувають в місті — чому так

На Донеччині у Бахмуті ситуація не змінилася. Досі тривають постійні обстріли. Поліція просить цивільних залишити гарячу точку, але дослухаються не всі.

У місті залишилось приблизно 6500 осіб, 200 дітей. Ми закликаємо людей евакуюватись у більш безпечні райони. Нам вдається їх вмовити, — розповідає Павло Дяченко.

У вівторок, 31 січня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по житловому масиву в місті Бахмут. Унаслідок обстрілу загинули 12-річна дитина та 70-річний чоловік.

Інспектор з комунікації бахмутського відділу поліції Павло Дяченко розповів про ситуацію в Бахмуті, а також поділився, чи відчувається зміна в інтенсивності обстрілів.

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