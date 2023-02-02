Україна

Пекельний Бахмут. 200 дітей досі перебувають в місті — чому так

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 02 Лютого 2023, 20:00

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