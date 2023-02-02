Іскандером зруйнували цілий під’їзд! Наслідки обстрілу Краматорська

Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терориста. Російські військові обстрілюють мирне населення та цивільну інфраструктуру. У ніч на 2 лютого російські війська завдали удару по житловому будинку Краматорська Донецької області ракетою Іскандер-К.

Внаслідок удару російської ракети пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один з них повністю зруйновано. За попередніми даними, 20 людей отримали поранення, є загиблі. Про це повідомляють у поліції Донецької області.

— На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліціянти та інші підрозділи, — зазначили у повідомленні.

Зараз також дивляться

В ефірі телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про двох загиблих. Хоча спершу повідомлялося про трьох. Проте одну людину вдалося реанімувати.

Третя людина перебувала у безпорадному стані, та її реанімовано, направлено до Дніпра, де робиться усе можливе, щоб врятувати життя.

Восьмеро людей поранено, двоє у важкому стані. Їх стабілізували та перевели до сусідньої області. Усього звернулась по медичну допомогу 21 особа, — сказав він.

За словами голови ОВА, у будинку зруйнований під’їзд, інші два — вціліли, але мають вибиті вікна, пошкоджений дах.

— Поруч з цим будинком вісім будівель також пошкоджені: повибивало вікна, двері, зруйновано дахи, — сказав Кириленко.

У ДСНС повідомили, що їхнім підрозділам вдалося деблокувати тіла загиблих осіб та врятувати двох осіб. Травмовано ще 18 осіб, з них вісім госпіталізовано. Загоряння автомобілів ліквідовано. На місці розгорнули пункт обігріву ДСНС.

Обстріл Краматорська: реакція Володимира Зеленського

Президент України відреагував на черговий російський акт тероризму.

— Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій, — сказав він.

Зеленський повідомив про роботу на місці усіх необхідних служб, розбір завалів та переселення людей. Також висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.

Усіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують, — наголосив він.

Обстріл Краматорська в ніч проти 2 лютого — фото

Іскандером зруйнували цілий під’їзд! Наслідки обстрілу Краматорська / 4 Фотографії

Росія вже не вперше руйнує цілі під’їзди у багатоповерхових будинках. 14 січня окупанти завдали жорстокого удару по Дніпру. Раніше ми розповідали, як Дніпро відновлюється після трагедії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: ДСНС, Національна поліція, Володимир Зеленський