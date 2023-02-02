Война в Украине

Искандером разрушили целый подъезд! Последствия обстрела Краматорска

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 февраля 2023, 09:46
Краматорськ сьогодні: наслідку обстрілу 2 лютого

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