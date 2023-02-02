Искандером разрушили целый подъезд! Последствия обстрела Краматорска

Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террориста. Российские военные обстреливают мирное население и гражданскую инфраструктуру. В ночь на 2 февраля российские войска нанесли удар по жилому дому Краматорска Донецкой области ракетой Искандер-К.

Обновлено 13:30. Днем 2 февраля российские военные нанесли повторные два ракетных удара по Краматорску. По информации Павла Кириленко, удары снова были по жилому зданию в центре города. Есть раненые среди мирного населения.

В результате ночного удара российской ракеты повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. По предварительным данным, 20 человек получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщают в полиции Донецкой области.

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— На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения, — отметили в сообщении.

В эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о двух погибших. Хотя сначала сообщалось о трех. Однако одного человека удалось реанимировать.

Третий человек находился в критическом состоянии, и он реанимирован, направлен в Днепр, где делается все возможное, чтобы спасти жизнь.

Восемь человек ранены, двое в тяжелом состоянии. Их стабилизировали и перевели в соседнюю область. Всего обратилось за медицинской помощью 21 человек, — сказал он.

По словам главы ОВА, в доме разрушен подъезд, остальные два — уцелели, но выбиты окна, повреждена крыша.

— Рядом с этим домом восемь зданий также повреждены: выбило окна, двери, разрушены крыши, — сказал Кириленко.

В ГСЧС сообщили, что их подразделениям удалось деблокировать тела погибших и спасти двоих человек. Травмированы еще 18 человек, из них восемь госпитализированы. Возгорание автомобилей ликвидировано. На месте развернуты пункты обогрева ГСЧС.

Обстрел Краматорска: реакция Владимира Зеленского

Президент Украины отреагировал на очередной российский акт терроризма.

— Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий, — сказал он.

Зеленский сообщил о работе на месте всех необходимых служб, разборе завалов и переселении людей. Также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Всех виновных обязательно найдем и накажем. Пощады они не заслуживают, — подчеркнул он.

Обстрел Краматорска в ночь на 2 февраля — фото

Искандером разрушили целый подъезд! Последствия обстрела Краматорска / 4 Фотографии

Россия уже не в первый раз разрушает целые подъезды в многоэтажных домах. 14 января оккупанты нанесли жестокий удар по Днепру. Ранее мы рассказывали, как Днепр восстанавливается после трагедии.

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Фото: ГСЧС, Национальная полиция, Владимир Зеленский