Время остановилось: как Днепр возвращается к жизни после трагедии 14 января

46 погибших и 81 пострадавший. Эти страшные цифры — последствия российской атаки по мирному Днепру.

14 января днем вражеская Х-22 влетела в многоэтажку. Самой младшей жертве этого теракта было всего 11 месяцев. С тех пор прошло две недели, в дом вернули свет, газ и воду, но сказать, что жизнь налаживается, местные до сих пор не могут. Как Днепр восстанавливается после трагедии 14 января — в материале.

Как Днепр восстанавливается после трагедии 14 января — семьи до сих пор не пришли в себя

Проходить мимо секции многоэтажки, разрушенной российской ракетой, до сих пор непросто. В разбитых квартирах остановилось время, а рядом, в соседних уцелевших, люди пытаются возвращаться к привычной жизни.

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Жена и ребенок Игоря еще не оправились до сих пор. Им не хватает сил вернуться домой, поэтому мужчина самостоятельно налаживает быт в доме.

Страх какой-то находиться здесь. В момент взрыва они находились здесь, а я нет. Поэтому у них остался осадок, — рассказывает житель Днепра Игорь.

Дмитрий жил в четвертом подъезде. Мощная взрывная волна изуродовала его квартиру. Этот корпус уже обследовали инспекторы, его сохранят. Семья Дмитрия наконец вернулась в дом и планирует ремонт.

Немного отойдем от этого события и будем планировать ремонт. Уже заехали туда, пытаемся жить, — говорит житель поврежденного дома Дмитрий.

А вот судьба соседнего корпуса неизвестна. Там значительные разрушения. Российская ракета уничтожила 72 квартиры, еще более 200 разбиты. Через несколько дней после завершения поисково-спасательной операции в уцелевшую часть многоэтажки начали подавать электричество, газ и воду.

Взрывная волна повредила около 2000 окон.

Работы по установке окон продолжаются, ведь в квартирах холодно, — говорит директор департамента ЖКХ Днепровского городского совета Владислав Грицай.

Погибшие и пострадавшие в Днепре 14 января: последние цифры

Рядом с местом трагедии неравнодушные днепряне организовали штаб. Туда тоннами сносят одежду и вещи первой необходимости, оказывают психологическую и административную помощь. Здесь организовали и шелтер, где можно разместить людей, однако после трагедии здесь пусто. Все нашли убежище у родственников и знакомых.

Помогать пострадавшим взялись неравнодушные и десятки организаций, в частности, Монобанку удалось собрать 103 млн грн. 80% разделят между пострадавшими, остальное адресно передадут на операции, лечение, реабилитации и депозиты для сирот.

В больницах остается 12 пострадавших, состояние всех пациентов стабильное. На поправку идет и девятилетняя девочка, которая была самой тяжелой среди раненых детей.

Она в сознании, оперируется по плану. Дыхательная система и кровообращение стабильны. У девочки улучшилось настроение, — рассказывает врач Ольга.

Остановка напротив разрушенного дома усыпана цветами, игрушками и лампадками. Люди до сих пор приходят сюда, ведь это память об убитых россиянами 46 днепрянах.

Шесть тел остаются не идентифицированными, еще шесть — пропавшими без вести, из них один ребенок.

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