Случилось бы самое худшее. Как поездка в горячую точку спасла девушку из Днепра от смерти под завалами

Уже второй раз судьба подарила девушке из Днепра Ксении Башибулар шанс на жизнь. Лишь чудом девушка выжила во время самой страшной трагедии довоенного города в 2007 году, когда в ее многоэтажке взорвался газ.

В тот день погибли 23 человека. Ксению спасатели вытащили из-под завалов. Она оказалась почти в эпицентре взрыва и потом еще год провела в больнице.

А сейчас история повторилась — ее жизнь чуть не оборвалась из-за циничной атаки россиян. 14 января вражеская ракета Х-22 попала по жилому дому и полностью развалила целый подъезд.

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Российская атака унесла жизни 46 человек, еще 80 людей получили ранения. Однако Ксению спасла поездка в горячую точку.

В трагическую субботу девушка отправилась в Херсонскую область. Она — волонтер, поэтому везла туда гуманитарную помощь. Если бы в это время она была дома, последствия было бы страшно предсказать.

Случилось бы самое худшее… Или очень тяжелые ранения, потому что окно вылетело. Очень много камней и стекла (в квартире — ред.), — говорит девушка.

Когда российская ракета Х-22 попала в многоэтажку, в квартире была мама Ксении. Она только что догладила вещи. Кухню, зал и спальню разрушило до основания. Однако женщина чудом оказалась в единственной уцелевшей комнате.

— Это счастье и везение, что мы остались живые и целые. Только морально пострадали, — говорит Ксения.

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