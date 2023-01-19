“Через пять минут нас может не быть в живых!” История семьи, которую спасли из разрушенного дома в Днепре

14 января российские военные попали в многоэтажку в Днепре. По обновленным данным, погибли 46 человек. Жители дома продолжают рассказывать свои истории о том ужасном дне.

Когда прогремел взрыв, Светлана и ее 86-летний отец Владимир Иванович оказались в разных комнатах под завалами. Спасло их то, что женщина держала телефон в руке и позвонила сыну. Он вместе с полицейскими смог добраться до квартиры.

Светлана Галич показывает часть подъезда, где находилась ее квартира с видом на набережную Днепра. Говорит, за пять минут до взрыва говорила по телефону с младшим сыном. Затем случился взрыв.

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— Все темное, вокруг отблески, все красное, стало невозможно дышать. Жуткий густой дым и темно. Не понимаешь, что происходит, — делится воспоминаниями она.

На Светлану упал шкаф. А из соседней комнаты о помощи умолял 86-летний отец — его ранило обломками.

— Спасло только то, что телефон был в руках. Когда я открыла звонки, сын был первым в наборе.

Позвонила и сказала: “Если вы в течение пяти минут не приедете, нас не будет в живых”, — вспоминает женщина.

Через пару минут женщине удалось подняться. Она попыталась открыть входную дверь, но ее заклинило. Так что Светлана бросилась к разбитым окнам — кричать с шестого этажа о помощи. Но ей отвечали, что не могут добраться из-за завалов.

Когда начала терять надежду — за входной дверью услышала голос сына. Выбить дверь удалось только со второго раза. На Светлане была только маленькая царапина, а вот 86-летний дедушка с ног до головы был в крови. Его забрала скорая.

Владимир Иванович до сих пор в больнице. У него многочисленные ушибы и порезы. В медучреждении пробудет еще минимум неделю. Говорит, что во время прилета уцелел бы, если бы пошел на танцы!

Рядом живет женщина, она ходит на танцы и меня постоянно приглашает. Мы с ней вместе ходим, а в субботу я могу забыть и пропустить, — делится Владимир Иванович. Так случилось и в тот день.

Как только родных удалось вызволить, уже другой сын Светланы бросился спасать людей. Максим и Евгений — близнецы.

От удара российской ракеты погибли почти все ближайшие соседи Светланы. На днях семье удалось забрать из разбитой квартиры уцелевшие документы и ценную, как говорит женщина, коробку воспоминаний с рисунками и открытками от детей. Больше у Светланы ничего не осталось.

Часть разбитого подъезда, по всей видимости, демонтируют. По данным горсовета, в доме не подлежат восстановлению 97 квартир.

Обстрел многоэтажного дома шокировал весь мир. Люди делятся своими воспоминаниями и вспоминают ужасный момент. Узнай о других рассказах очевидцев о трагедии в Днепре 14 января.

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