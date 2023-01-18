Как в кино, меня подхватила взрывная волна. Уцелевшие после трагедии в Днепре рассказали о пережитом

14 января российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре. 45 мирных жителей Днепра убили россияне ракетой Х-22. Среди погибших — целые семьи, дети, самому младшему мальчику еще не было и года — 11 месяцев. Спасатели нашли его вместе с отцом, тоже погибшим.

Для разбора завалов подключили десятки спасателей и техники. Вчера, 17 января, спасательную операцию закончили. В Днепре продолжают прощаться с погибшими, пропавшими без вести считаются 20 человек.

На место трагедии люди продолжают нести цветы и игрушки. А в уцелевших подъездах 18-подъездного дома уже появились свет и тепло. Предварительно известно, что 72 квартиры полностью разрушены, еще более 230 — повреждены.

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По словам мэра Днепра Бориса Филатова, город выплатит пострадавшим до 1 млн грн и планирует объединить усилия с бизнесом для увеличения возмещений.

Также он рассказал в интервью журналисту Василию Голованову, что некоторых людей могут не найти:

— Сейчас 25 человек (на момент записи интервью — ред.) считаются без вести пропавшими и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез. Но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто “испарились”, — заявил Филатов, объяснив, что причиной этого является холод ночью, а также горение ракетного топлива.

В больницах Днепра остается 28 пострадавших. Десять тяжелых — среди них и девятилетний ребенок. Медики только одной из больниц спасают жизни 19 жителей разрушенного дома. Четверо из них находятся в реанимации.

Обстрел Днепра 14 января: что говорят пострадавшие

Среди пострадавших Олег Валовой с супругой. Муж получил рваные раны тела и находится в реанимации, жена — в травматологии. Говорит, хочет, чтобы все знали, что Россия — государство-террорист.

В больнице всегда ждешь, чтобы вернуться домой, сейчас такого чувства нет, — признается Олег.

От их с женой однокомнатной квартиры ничего не осталось.

Как российская ракета Х-22 попадает в многоэтажку, запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей. Силу прилета ощутил на себе 32-летний Александр. Мужчина приехал домой на праздники к родителям, проживающим в одном из подъездов пострадавшего дома.

— Просто какая-то секунда… Отец был у кровати, я уже выходил… Всего момент — и какой-то громкий выстрел. Как в кино, подхватывает взрывная волна в замедленном движении. Секунда — я оказался в коридоре, а отец лежал лицом вниз на кровати, — вспоминает момент удара Александр Алифанов.

Он говорит: самые страшные минуты были после взрыва, когда вышел во двор.

— В первую секунду была просто тишина и туман в комнате, звук долетающего стекла. Я сразу бросился к папе, жив ли он. Вышел во двор и увидел, что дома нет — видно небо.

Самое страшное, когда человек бежит в свой дом и видит, что это его подъезд — этот страх в глазах, крики, плач… — признается мужчина.

Доклад Зеленскому о трагедии в Днепре

Украина делает все для того, чтобы наказать военных преступников. Ранее мы рассказывали, что СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к трагедии в Днепре.

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