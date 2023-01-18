Як у кіно, мене підхопила вибухова хвиля. Вцілілі після трагедії у Дніпрі розповіли про пережите

14 січня російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. 45 мирних мешканців Дніпра вбили росіяни ракетою Х-22. Серед загиблих — цілі родини, діти, наймолодшому хлопчику ще не було й року — 11 місяців. Рятувальники знайшли його разом з батьком, який теж загинув.

Для розбору завалів долучили десятки рятувальників та техніки. Вчора, 17 січня, рятувальну операцію закінчили. У Дніпрі продовжують прощатися із загиблими, зниклими безвісти вважаються 20 людей.

На місце трагедії люди продовжують нести квіти та іграшки. А у вцілілих під’їздах 18-під’їзного будинку вже з’явилося світло та тепло. Попередньо відомо, що 72 квартири зруйновані повністю, ще понад 230 — пошкоджені.

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За словами мера Дніпра Бориса Філатова, місто виплатить постраждалим до 1 млн грн і планує об’єднати зусилля з бізнесом для збільшення відшкодувань.

Також він розповів в інтерв’ю журналісту Василю Голованову, що деяких людей можуть не знайти:

— Зараз 25 людей (на момент запису інтерв’ю — ред.) вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник. Але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто “випарувалися”, — заявив Філатов, пояснивши, що причиною цього є холод уночі, а також горіння ракетного палива.

У лікарнях Дніпра залишається 28 постраждалих. Десятеро важкі — серед них і дев’ятирічна дитина. Нині медики лише однієї з лікарень рятують життя 19 мешканців зруйнованого будинку. Четверо з них у реанімації.

Обстріл Дніпра 14 січня: розповідь постраждалих

Серед постраждалих Олег Валовий з дружиною. Чоловік отримав рвані рани тіла й перебуває в реанімації, дружина — в травматології. Каже, що хоче, щоб усі знали, що Росія — держава-терорист.

У лікарні завжди чекаєш, щоб повернутися додому, зараз такого відчуття немає, — зізнається Олег.

Від їхньої з дружиною однокімнатної квартири не лишилося нічого.

Як російська ракета Х-22 влучає у багатоповерхівку, зафільмував відеореєстратор однієї з автівок. Силу прильоту відчув на собі 32-річний Олександр. Чоловік приїхав додому на свята до батьків, які мешкають в одному з під’їздів постраждалого будинку.

— Просто якась секунда… Батько був біля ліжка, я вже проходив на вихід… Лише момент — і якийсь гучний постріл. Як у кіно, підхоплює вибухова хвиля у сповільненому русі. Секунда — я опинився у коридорі, а батько лежав обличчям вниз на ліжку, — згадує момент удару Олександр Аліфанов.

Він каже: найстрашніші хвилини були після вибуху, коли вийшов надвір.

— У першу секунду була просто тиша і туман в кімнаті, звук скла, що долітає. Я одразу кинувся до тата, чи він живий. Вийшов на двір і побачив, що немає будинку — видно небо.

Найстрашніше, коли людина біжить до свого будинку і бачить, що це її під’їзд — цей страх в очах, крики, плач… — зізнається чоловік.

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