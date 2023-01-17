Вихідний, що став трагедією. Історії людей, яким вдалося вціліти після вибуху в Дніпрі

Росіяни вбили тисячі українців і продовжують це робити. Черговий акт тероризму стався 14 січня. Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши цілий під’їзд. Десятки жертв, ще більше поранених.

Світ має бачити криваве обличчя держави-терориста, яка воює проти мирного населення. Вже кілька днів триває розбір завалів та порятунок людей. На руїнах більше не чути криків, але є ще багато зниклих безвісти.

Очевидці трагедії та люди, які змогли вижити того дня, розповіли BBC Україна про ракетний удар.

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Мама й тато дивом вижили

14 січня Ольга Афанасьєва та її чоловік Олег Воловий обідали на кухні своєї квартири, яка розташована біля вікна. Близько 15:30 ворожа ракета влучила у будинок. Вибухова хвиля відкинула Ольгу та оглушила.

Жінка не чула, чи кричить її чоловік, лише побачила його закривавленого. Вона знайшла в собі сили, взяла білого рушника, доповзла до отвору вікна і почала махати. Рятувальники помітили її та витягли.

— Те, що вони вижили, — це диво. Наша квартира повністю зруйнована. Вони залишились без нічого. Слава Богу, що живі, — каже донька подружжя Сабіна Дорош.

Вона часто приходила до батьків додому, завжди збиралися родиною на свята. Зараз Ольга з травмою голови лежить у лікарні, її нещодавно перевели з реанімації. Батько ще досі там, у нього вкрай тяжкий стан. Він отримав сильні опіки, працівники ДСНС не відразу змогли його врятувати. Тож у чоловіка сталося переохолодження, і він втратив багато крові.

— Я була у лікарні, куди привезли маму, і випадково побачила, як везуть пораненого чоловіка — це був мій тато. Я ледь його впізнала.

Він був весь у крові. Ми так довго не могли його знайти. Він прошептав мені: “Донечко, все буде добре”, — згадує Сабіна.

Лікарі ще не можуть сказати, коли можна буде виписати батьків дівчини. Лише нещодавно їй вдалося поговорити з мамою.

Суботній день — щось прилетіло в спину

Володимир Ващенко жив на другому поверсі у будинку, який зруйнувала російська ракета. Під час ракетного удару хлопець пив чай.

— У це досі важко повірити. Просто живеш собі, відпочиваєш у вихідний, ставиш на стілець чашку з чаєм, і раптом тебе щось б’є в спину.

Ти обертаєшся і бачиш, що на твоєму місці вже лежить вікно, — згадує Володимир момент удару.

Чоловік усі ці дні не пропускає новин. Він знав багато людей зі списку загиблих та поранених.

Може, когось не дуже близько знав, але все це знайомі обличчя. На це важко дивитися, — ділиться він.

Після трагедії людям дуже допомагають як волонтери, так і звичайні мешканці міста. Володимир дуже вдячний за допомогу. Чоловік розмістив номер банківської карти у соціальні мережі, збирає на допомогу. Але, на жаль, після удару по Дніпру з’явилося багато шахраїв, тож хлопець опублікував свій паспорт, щоб люди знали: він — не шахрай.

— Я весь час думаю про постраждалих у моєму будинку людей. Хтось розгублений, когось немає у соцмережах і не можуть розмістити пост про допомогу. Ще дуже багато людей потребують підтримки, — говорить Володимир.

Усі з однієї школи

Завуч школи, яка розташована за кількасот метрів від будинку, Олександра Кузик публікує страшні списки… У цю школу ходили більшість дітей з цього будинку.

— Це наш мікрорайон, учні, випускники, батьки учнів, дідусі й бабусі. Загинула учениця 9-А Марія — світла дівчинка, яка лише починала життя. Мирослава з 4-А у лікарні з тяжкими травмами. У Тимура з 3-Г загинула мама, — розповідає завуч школи.

Зараз біля місця вибуху облаштували 16 наметів для обігріву постраждалих та видачі одягу. Люди допомагають постраждалим, чим можуть. Хтось приносить речі та надає прихисток, хтось допомагає зібрати кошти. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники.

Кожен російський воєнний злочинець буде покараний. Україна та світ бачать та фіксують усі терористичні дії та злочини. Раніше ми розповідали, що СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до обстрілу Дніпра.

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