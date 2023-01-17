Выходной, ставший трагедией. Истории людей, которым удалось уцелеть после взрыва в Днепре

Россияне убили тысячи украинцев и продолжают это делать. Очередной акт терроризма произошел 14 января. Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, разрушив весь подъезд. Десятки жертв, еще больше раненых.

Мир должен видеть кровавое лицо государства-террориста, воюющего против мирного населения. Уже несколько дней идет разбор завалов и спасение людей. На руинах больше не слышно криков, но есть еще много пропавших без вести.

Очевидцы трагедии и люди, которые смогли выжить в тот день, рассказали BBC Украина о ракетном ударе.

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Мама и папа чудом выжили

14 января Ольга Афанасьева и ее муж Олег Воловой обедали на кухне своей квартиры у окна. Около 15:30 вражеская ракета попала в здание. Взрывная волна отбросила Ольгу и оглушила.

Женщина не слышала, кричит ли ее муж, только увидела его окровавленного. Она нашла в себе силы, взяла белое полотенце, доползла до оконного проема и стала махать. Спасатели заметили ее и вытащили.

— То, что они выжили, — это чудо. Наша квартира полностью разрушена. У них ничего не осталось. Слава Богу, что живы, — говорит дочь пары Сабина Дорош.

Она часто приходила к родителям домой, часто собирались семьей по праздникам. Сейчас Ольга с травмой головы лежит в больнице, ее недавно перевели из реанимации. Отец до сих пор там, у него крайне тяжелое состояние. Он получил сильные ожоги, работники ГСЧС не сразу смогли его спасти. Так что у мужчины произошло переохлаждение, и он потерял много крови.

— Я была в больнице, куда привезли маму, и случайно увидела, как везут раненого мужчину — это был мой папа. Я едва его узнала.

Он был весь в крови. Мы так долго не могли его найти. Он прошептал мне: “Доченька, все будет хорошо”, — вспоминает Сабина.

Врачи еще не могут сказать, когда можно будет выписать родителей девушки. Только недавно ей удалось поговорить с мамой.

Субботний день — что-то прилетело в спину

Владимир Ващенко жил на втором этаже в доме, разрушенном российской ракетой. Во время ракетного удара юноша пил чай.

— В это еще трудно поверить. Просто живешь себе, отдыхаешь в выходной, ставишь на стул чашку с чаем, и вдруг тебя что-то бьет в спину.

Ты оборачиваешься и видишь, что на твоем месте уже лежит окно, — вспоминает Владимир момент удара.

Мужчина все эти дни не пропускает новости. Он знал много людей со списка погибших и раненых.

Может, кого-то не очень близко знал, но все это знакомые лица. На это тяжело смотреть, — делится он.

После трагедии людям очень сильно помогают волонтеры и обычные жители города. Владимир очень благодарен за помощь. Мужчина разместил номер банковской карты в социальные сети, собирает на помощь. Но, к сожалению, после удара по Днепру появилось много мошенников, поэтому парень опубликовал свой паспорт, чтобы люди знали: он — не мошенник.

— Я все время думаю о пострадавших в моем доме людях. Кто-то растерян, кого-то нет в соцсетях и не могут разместить пост о помощи. Еще очень многие нуждаются в поддержке, — говорит Владимир.

Все из одной школы

Завуч школы, которая находится в нескольких сотнях метров от дома, Александра Кузик публикует страшные списки… В эту школу ходило большинство детей из этого дома.

— Это наш микрорайон, ученики, выпускники, родители учеников, дедушки и бабушки. Погибла ученица 9-А Мария — светлая девочка, только начинавшая жизнь. Мирослава из 4-А в больнице с тяжелыми травмами. У Тимура с 3-Г погибла мама, — рассказывает завуч школы.

Сейчас у места взрыва обустроено 16 палаток для обогрева пострадавших и выдачи одежды. Люди помогают пострадавшим, чем могут. Кто-то приносит вещи и дает приют, кто-то помогает собрать средства. На месте трагедии продолжают работать спасатели.

Каждый российский военный преступник будет наказан. Украина и мир видят и фиксируют все террористические действия и преступления. Ранее мы рассказывали, что СБУ идентифицировала российских военных, причастных к обстрелу Днепра.

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