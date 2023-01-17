Рассказы

Выходной, ставший трагедией. Истории людей, которым удалось уцелеть после взрыва в Днепре

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 января 2023, 10:35
Обстріл Дніпра 14 січня: історії постраждалих
Фото: Facebook, Instagram

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