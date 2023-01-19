“За п’ять хвилин нас може не бути серед живих!” Історія родини, яку врятували зі зруйнованого будинку в Дніпрі

14 січня російські військові влучили у багатоповерхівку у Дніпрі. За оновленими даними, загинуло 46 людей. Мешканці будинку продовжують розповідати свої історії про той жахливий день.

Коли прогримів вибух, Світлана та її 86-річного батька Володимир Іванович опинилися у різних кімнатах під завалами. Врятувало їх те, що жінка тримала телефон у руці та зателефонувала синові. Він разом із правоохоронцями зміг дістатися до квартири.

Світлана Галич показує на частину під’їзду, де була її квартира з видом на набережну Дніпра. Каже, за п’ять хвилин до вибуху говорила телефоном із наймолодшим сином. Потім стався вибух.

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— Усе темне, навколо відблиски, усе червоне, відразу стало неможливо дихати. Моторошний густий дим і темно. Не розумієш, що відбувається, — ділиться спогадами вона.

На Світлану впала шафа. А із сусідньої кімнати про допомогу благав 86-літній батько — його поранило уламками.

— Врятувало лише те, що телефон був у руках. Коли я відкрила “дзвінки”, син був першим у наборі.

Зателефонувала і сказала: “Якщо ви протягом п’яти хвилин не приїдете, нас не буде серед живих”, — згадує жінка.

За кілька хвилин жінці вдалося піднятися. Вона спробувала відкрити вхідні двері, та їх заклинило. Тож Світлана кинулася до розбитих вікон – кричати із шостого поверху про допомогу. Їй відповідали, що не можуть дістатися через завали.

Коли уже почала втрачати надію — за вхідними дверима почула голос сина. Вибити двері вдалося лише з другого разу. На Світлані була лише маленька подряпина, а от 86-річний дідусь з голови до ніг був у крові. Його забрала швидка.

Володимир Іванович і досі у лікарні. У нього численні забиття та порізи. У медзакладі пробуде ще мінімум тиждень. Каже, що під час прильоту уцілів би, якби пішов на танці!

Поруч живе жінка, вона весь час ходить на танці та запрошує. Ми з нею разом ходимо, а в суботу я можу забути й пропустити, — ділиться дідусь. Так сталося і того дня.

Щойно рідних вдалося визволити, вже інший син Світлани кинувся рятувати людей. Максим та Євген — близнюки.

Від удару російської ракети загинули майже всі найближчі сусіди Світлани. Днями родині вдалося забрати із розбитої квартири вцілілі документи та найціннішу, як каже жінка, коробку спогадів з малюнками та листівками від дітей. Більше у Світлани нічого не лишилося.

Частину розбитого під’їзду, ймовірно, демонтують. За даними міськради, у будинку не підлягають відновленню 97 квартир.

Обстріл багатоповерхового будинку шокував увесь світ. Люди діляться своїми спогадами та згадують страшний момент. Дізнайся про інші розповіді очевидців про трагедію в Дніпрі 14 січня.

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