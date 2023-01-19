Люди

“За п’ять хвилин нас може не бути серед живих!” Історія родини, яку врятували зі зруйнованого будинку в Дніпрі

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 19 Січня 2023, 22:30
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