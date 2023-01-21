Сталося б найгірше. Як поїздка в гарячу точку врятувала дніпрянку від смерті під завалами

Уже вдруге доля подарувала дніпрянці Ксенії Башибулар шанс на життя. Лише дивом дівчина вижила під час чи не найстрашнішої трагедії довоєнного міста у 2007 році, коли в її багатоповерхівці вибухнув газ.

Того дня загинули 23 людини. Ксенію рятувальники дістали з-під завалів. Вона опинилась майже в епіцентрі вибуху та потім ще рік провела в лікарні.

А нині історія повторилась — її життя ледь не обірвалось через цинічну атаку росіян. 14 січня ворожа ракета Х-22 поцілила по житловому будинку та вщент розвалила цілий під’їзд.

Зараз також дивляться

Російська атака забрала життя 46 людей, ще 80 дніпрян дістали поранення. Однак Ксенію врятувала поїздка в гарячу точку.

У трагічну суботу дівчина вирушила в Херсонську область. Вона — волонтерка, тож саме везла туди гуманітарну допомогу. Якби в цей час вона була вдома — наслідки було б страшно передбачити.

Сталося б найгірше… Або дуже тяжкі поранення, бо вікно вилетіло. Дуже багато каміння та скла (у квартирі — ред.), — говорить дівчина.

Коли російська ракета Х-22 поцілила у багатоповерхівку, у квартирі була мама Ксенії. Вона щойно допрасувала речі. Кухню, залу та спальню зруйнувало вщент. Однак жінка дивом опинилась в єдиній уцілілій кімнаті.

— Це щастя і везіння, що ми залишились живі та цілі. Тільки морально постраждали, — каже Ксенія.

Обстріл Дніпра забрав життя п’ятьох дітей. Ще 16 малюків було поранено. Дивись, як полк Калиновського мститься росіянам за трагедію в Дніпрі та загибель українських дітей.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!