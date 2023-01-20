Очень больно, когда дети умирают — как беларусский полк Калиновского мстит россиянам за погибших в Днепре

Обстрел Днепра 14 января унес жизни невинных 44 человек, в том числе пятерых детей. Еще 79 украинцев ранены, из них 16 пострадавших малышей. Это ужасное преступление россиян не останется безнаказанным.

Минометчики полка имени Кастуся Калиновского обещают отомстить оккупантам за погибших детей в Днепре, которые остались под завалами многоэтажного дома из-за прямого попадания российской ракеты.

Белорусские воины, защищающие Украину, записали видео для того, чтобы показать врагу, что военные преступники обязательно будут наказаны.

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Очень жаль, очень больно, когда дети умирают — будущее нации. За каждого будет месть. К победе вместе! Слава Украине! Живе Беларусь, — сказал один из бойцов полка.

Справка: белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в феврале 2022 года для защиты Украины от полномасштабного вторжения России.

Полк назван в честь одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году.

Угроза нового наступления россиян остается вероятной. Оккупанты могут наступать как с территории РФ, так и с территории Беларуси. Читай, ждать ли январского наступления из Беларуси на Киев.

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Главное фото: Полк Каліноўскага / Telegram