Наступление маловероятно, но могут быть провокации: Грабский о том, когда ждать атаки из Беларуси

Перед зимними праздниками украинцев больше всего интересует: спокойно ли пройдут эти новогодние и рождественские дни? Ведь постоянно существует угроза наступления россиян не только с территории РФ или оккупированных территорий, но и из соседней Беларуси: тоже де-факто оккупированной российским режимом.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Единого телемарафона рассказал Яне Брензей о шансах наступления на столицу, воздушном ударе из Беларуси и угрозе для западных областей.

По мнению Грабского, враг до сих пор не покидает стратегическую цель захвата Киева. Правда, для этого нужно собрать еще много сил, оружия и личного состава, поэтому Сергей Грабский называет возможность повторного наступления на Киев маловероятным.

Сейчас также смотрят

Будет ли наступление на Киев

Военный эксперт отмечает: россияне могут не пойти повторно на столицу Украины, но они будут точно наносить вред на этом направлении путем воздушных ударов.

— Мы говорим не о наступлении, а о провокационных действиях. Например, на границе с Беларусью, — говорит Грабский.

Это будет делаться для напряженности ситуации. Такая ситуация сейчас происходит в Харьковской области. Или будут проходить наступательные атаки, чтобы отвлечь наши силы обороны.

Также эксперт отмечает: существует опасность ударов по важным логистическим узлам именно на севере Украины. Также вероятным остается план ударов по объектам критической инфраструктуры.

Грабский подчеркнул, что пока не наблюдается наращивание сил противника или подготовки к наступлению на Киев.

Если не Киев, то…

Может ли быть, что россияне будут отвлекать силы обороны Украины на севере, чтобы неожиданно ударить с другой стороны? Сергей Грабский уверен: нет, такого варианта не существует.

Об этом свидетельствуют данные комплексной разведки Украины и наших друзей из других стран.

Вместе с тем Грабский говорит: такая война не может перерастать в длительные действия, ведь санкции против России уже дают свои плоды. Длительная война не только истощит РФ, но и будет влиять на ее полную деградацию на всех уровнях.

Чтобы быть информированными и всегда готовыми, следует изучать актуальную карту боевых действий в Украине и следить за всеми изменениями на поле боя.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!