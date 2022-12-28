Актуальная карта боевых действий в Украине 28 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Люди стальной воли из плоти и крови делают в мире, где все возможно — невозможное. Наши защитники и защитницы оберегают жизнь украинцев и очищают карту боевых действий от оккупантов.

К сожалению, не каждый любимый человек вернется домой, как бы сильно нам этого не хотелось. Тогда что можно делать со столь не жизнеутверждающим тезисом? Просто жить и любить всей душой здесь и сейчас тех, кто достоин этого больше всего.

А также помогать украинским защитникам, надеяться на новую встречу и верить в нашу победу, которая подарит новую жизнь миллионам украинцев. А за этим историческим путем можно следить в традиционных сводках Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские оккупанты могут сосредоточить некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.

Также российские силы пытаются провести небольшие разведывательные операции, чтобы добиться правобережной Херсонской области.

Кроме того, команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефодовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха — Луганской.

На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.

Украинцы понимают, что ожидать от россиян подлого обстрела в новогоднюю ночь вполне логично, ведь оккупанты не гнушаются убивать именно мирных жителей свободной Украины. Читай, будет ли массированый обстрел на Новый год.

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