Актуальная карта боевых действий в Украине 28 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Люди стальной воли из плоти и крови делают в мире, где все возможно — невозможное. Наши защитники и защитницы оберегают жизнь украинцев и очищают карту боевых действий от оккупантов.
К сожалению, не каждый любимый человек вернется домой, как бы сильно нам этого не хотелось. Тогда что можно делать со столь не жизнеутверждающим тезисом? Просто жить и любить всей душой здесь и сейчас тех, кто достоин этого больше всего.
А также помогать украинским защитникам, надеяться на новую встречу и верить в нашу победу, которая подарит новую жизнь миллионам украинцев. А за этим историческим путем можно следить в традиционных сводках Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Российские оккупанты могут сосредоточить некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
Российские оккупанты могут сосредоточить некоторые неопределенные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области.
Также российские силы пытаются провести небольшие разведывательные операции, чтобы добиться правобережной Херсонской области.
Кроме того, команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
Противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефодовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха — Луганской.
На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.
На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.
На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.
На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.
Украинцы понимают, что ожидать от россиян подлого обстрела в новогоднюю ночь вполне логично, ведь оккупанты не гнушаются убивать именно мирных жителей свободной Украины. Читай, будет ли массированый обстрел на Новый год.
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