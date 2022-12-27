Россияне гибнут сотнями! Какая ситуация в Кременной и Белогоровке — новости от Гайдая

Как завещал Шевченко, мы “вражою злою кров’ю” ежедневно кропим свою волю и украинскую землю, на которую посягают российские оккупанты.

Сейчас самые горячие точки в Донецкой и Луганской областях. В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Кременной и Бахмуте тяжелой и болезненной.

Как обстоят дела на фронте, что происходит в Кременной и к чему готовиться украинцам — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сейчас также смотрят

Ситуация в Кременной, Луганская область

По словам главы местной ОВА, россияне смогли построить прочные укрепления и линию обороны всего за месяц, так что бои идут все более жестокие. Также известно, что к линии обороны оккупанты стягивают много резервных войск и техники, возобновляя свои силы.

Россияне понимают: если они потеряют Кременную, то у них посыплется вся линия обороны, — отмечает Гайдай.

— Нам тяжело дается каждый метр, потому что вся земля заминирована и обстреливается большим калибром.

Сергей Гайдай рассказывает, что российское командование планировало несколько локальных контрнаступлений, однако ВСУ работали на опережение и не допускали прорывов.

Они гибнут там сотнями, даже тысячами, но продолжают восстанавливать силы.

Белогоровка, Донецкая область

Гайдай признает, что в Белогоровке сейчас очень тяжелая ситуация: оккупанты круглосуточно обстреливают украинских защитников. Также продолжают попытки наступательных действий, однако — напрасных.

Белогоровка находится под контролем украинских военных.

Больше о ситуации на фронте ты можешь узнать из актуальной карты боевых действий в Украине, которую Вікна-новини публикуют ежедневно.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!