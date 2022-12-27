Напоминает битву под Конотопом между казаками и московитами: военный с позывным Мамай о ситуации в Бахмуте

Бахмут, несомненно, войдет в историю этой войны как один из фронтовых пунктов несокрушимости. Более пяти месяцев его защитники сдерживают натиск врага, который, не считаясь с потерями, продолжает атаковать.

Солдат-гранатометчик пятого отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Мамай рассказал о ситуации прямо с передовой, а также поделился, что держит воинов в столь сложные времена.

Сейчас ситуация под Бахмутом очень напоминает битву под Конотопом в 1659 году.

Тогда тоже огромное российское войско вторглось в Украину, очень долго вело осаду города, а затем было вдребезги разбито. Это было одно из величайших поражений России.

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Сейчас тоже чувствуется, что россияне пытаются наступать, но мы ведем контрнаступления и на некоторых участках оттесняем врага.

Ощущение, что вот-вот может быть стратегический перелом.

Того здоровья и рвения нет, что имели оккупанты, которые до августа пытались взять Бахмут. Затем россияне пытались достичь своей цели в октябре, затем в декабре. Однако очевидно, что захватчики не возьмут город.

Что поддерживает боевой дух

Мы понимаем, что если не остановить Россию сейчас здесь, то будут большие проблемы.

Цель России в этой войне — уничтожить полностью украинскую государственность и нашу идентичность. А наша цель — защитить свободу.

На фронте, где противник постоянно атакует, все дается не просто. Однако заметна безумная поддержка волонтеров, украинцев, детей. Это невероятно ободряет.

Кроме того, мы видим, что как бы себя враг не называл второй армией мира, мы противостоим ему на равных. В этом сражении Давида и Голиафа просто нужно немного упрямства.

Мы видим, что уже противник неохотно атакует. У них командиры избивают солдат, чтобы те шли в бой. У нас стимулируют, общаются и объясняют, почему это важно. В этом огромное отличие между нами и россиянами.

Также очень злит, что враг ведет войну против мирного населения и ведет себя как трус. Это добавляет очень много спортивной злости.

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