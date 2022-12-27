Украина

Напоминает битву под Конотопом между казаками и московитами: военный с позывным Мамай о ситуации в Бахмуте

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 27 декабря 2022, 09:00

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0:11:55
Юрій Ігнат
Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах
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