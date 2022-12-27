Україна

Нагадує битву під Конотопом між козаками та московитами: військовий на псевдо Мамай про ситуацію у Бахмуті

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 27 Грудня 2022, 09:00

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