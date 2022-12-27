Нагадує битву під Конотопом між козаками та московитами: військовий на псевдо Мамай про ситуацію у Бахмуті

Бахмут, безсумнівно, увійде в історію цієї війни як один з фронтових пунктів незламності. Понад п’ять місяців його оборонці стримують натиск ворога, який, не рахуючись із втратами, продовжує атакувати.

Солдат-гранатометник п’ятого окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Мамай розповів про ситуацію просто з передової, а також поділився, що тримає воїнів у такі складні часи.

Зараз ситуація під Бахмутом дуже нагадує битву під Конотопом 1659 року.

Тоді теж величезне російське військо вторглося в Україну, дуже довго вело облогу міста, а потім було вщент розбите. Це була одна з найбільших поразок Росії.

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Зараз теж відчувається, що росіяни намагаються наступати, але ми ведемо контрнаступи та на деяких ділянках відтискаємо ворога.

Відчуття, що ось-ось — і може бути стратегічний перелом.

Того здоров’я і завзяття немає, яке мали окупанти, які до серпня намагались взяти Бахмут. Потім росіяни намагалися досягти своєї цілі у жовтні, після цього у грудні. Проте очевидно, що загарбники не візьмуть місто.

Що підтримує бойовий дух

Ми розуміємо, що якщо не зупинити Росію зараз тут, то будуть величезні проблеми.

Мета Росії у цій війні — знищити повністю українську державність та стерти нашу ідентичність. А наша мета — захистити свободу.

На фронті, де ворог постійно атакує, усе дається не просто. Проте помітна шалена підтримка волонтерів, українців, дітей. Це неймовірно підбадьорює.

Крім того, ми бачимо, що як би себе ворог не називав другою армією світу, ми протистоїмо йому на рівних. У цій битві Давида й Голіафа просто потрібно трошки впертості.

Ми бачимо, що вже противник неохоче атакує. У них командири б’ють солдатів, щоб ті йшли у бій. У нас — стимулюють, спілкуються та пояснюють, чому це важливо. У цьому величезна відмінність між нами та росіянами.

Також дуже злить, що ворог веде війну проти мирного населення та поводиться, як боягуз. Це додає дуже багато спортивної злості.

Начальник Головного управління розвідки України поділився своїми планами про звільнення Криму та показав мапу розчленованої Росії. Читай інтерв’ю Кирила Буданова.

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