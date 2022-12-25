Чому росіяни вчепилися в Бахмут? Ситуація у місті зараз і чого чекати взимку

Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво. Українські військові, попри свято, боронять нашу країну на найгарячіших напрямках.

Деякі військові, які мали можливість, влаштували собі скромний Святвечір. А дехто цілодобово — в окопах, під обстрілами, у холоді чи з пораненнями.

Бахмут став нашою східною фортецею. Офіцер батальйону НГУ Андрій Іллєнко під час телемарафону розповів про ситуацію в Бахмуті, запеклі бої там й підготовку російських військових з ПВК Вагнер.

Зараз також дивляться

Ситуація у Бахмуті: прогнози ISW

Експерти в Інститут вивчення війни (ISW) розповідають про сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускають, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

Вони зазначають, що росіяни намагатимуться підтримувати темпи операцій, але обмежений особовий склад і кількість боєприпасів, ймовірно, не дозволить це робити.

На їхню думку, невпинний і коштовний наступ Росії на Бахмут може також погіршити здатність Росії переслідувати довгострокові цілі на Донбасі.

Яка ситуація у Бахмуті зараз

Проте Андрій Іллєнко зазначає, що ситуація у Бахмуті особливо не змінюється.

— Те, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку, приблизно те саме, що відбувалося тиждень і навіть місяць тому. Ворог стягує усе, що в нього лишається. Наші сили мужньо тримають оборону, ворог зазнає втрат. Українські військові не дають ворогу прорватися. Він не має ні стратегічних, ні тактичних успіхів.

Бої дуже інтенсивні, слава усім героям, які боронять Бахмутський напрямок! — наголосив Іллєнко.

За його словами, є різні військові з ПВК Вагнер. Є ті, які використовуються як штурмові групи, є навчені вбивці, а є ті, кого мобілізували з в’язниці. Саме в’язнів використовують як гарматне м’ясо. У них немає екіпірування. Це солдати, які використовуються для розвідки боєм, щоб виявити українські позиції та викликати на себе вогонь.

Чому Бахмут важливий для росіян

Бахмут не є принциповою точкою для воєнної стратегії, про це неодноразово казали різні експерти. Проте росіяни продовжують зосереджувати там значні сили. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Вадиму Карп’яку, чому росіяни вчепились у Бахмутський напрямок.

— Є два фактори. Перший — для російських військ стратегічно важливо розтягувати наші угруповування і створювати проблеми на різних напрямках.

Для них зараз пріоритетом є захистити Південь. Вони розуміють: якщо вони втратять Південь, то програють у цій війні.

— Щоб не давати сконцентрувати сили для контрнаступальних дій та деокупації південних рубежів, вони намагаються відтягнути наші сили на Бахмут, — розповідає Мусієнко.

Другим фактором, за його словами, є те, що з оперативно-тактичної точки зору росіяни розглядають Бахмут як можливість подальшого просування для захоплення всієї Донецької області.

Також Бахмут може бути важливим для російського військового командування та військово-політичного керівництва з огляду на їхній імідж. Їм потрібно подати якісь перемоги, адже кінець року закінчується для російських військових від’ємним результатом.

Раніше ми розповідали історію бійців інтернаціонального легіону про боротьбу за Бахмут.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Getty Images