Ми готові до будь-якого розвитку подій: що буде з Бахмутом — прогноз від Данілова

Ситуація у Бахмуті вкрай складна, там тривають важкі бої. Але місто було і залишається некореним, наче справжня фортеця.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про варіанти розвитку подій у Бахмуті, чого очікувати найближчим часом від Росії та чи становить загрозу Україні нова мобілізація росіян. Дізнайся, що буде з Бахмутом — прогноз від Данілова, в нашому матеріалі.

Що буде з Бахмутом — прогноз від Данілова

Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. РФ продовжує скидати туди тисячі військ та забезпечення. Чи є в росіян шанси захопити Бахмут?

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Пригожин, який не має відношення до військової справи, а є вагнерівцем, пообіцяв Путіну, що візьме Бахмут до 15 грудня, потім до 20-го. Ситуація, як бачимо, в них складна, — каже секретар РНБО Олексій Данілов.

Росія зосередила велику кількість техніки, але українські воїни стоять твердо. Українська влада кілька разів на тиждень розглядає варіанти розвитку подій у Бахмуті.

Ми готові до будь-якого розвитку подій.

Щодо звернення Пригожина до Зеленського і дій Шойгу Данілов відповів так:

Шойгу і Пригожин ведуть змагання між собою, кому вдасться задовольнити Путіна. Шойгу мав би бути в Бахмуті, якщо це його армія і він міністр оборони.

Певно, армія Шойгу в Криму, а найманці з ПВК Вагнер закинуті в Бахмут. Пригожин і Шойгу змагаються, хто більш вдало відпрацює ситуацію і в медійному просторі.

Читати на тему Зеленський у Бахмуті! Що президент робив у найгарячішій точці фронту та подробиці візиту Розповідаємо про візит Володимира Зеленського у найгарячішу точку фронту.

Про ймовірність нападу Білорусі на Україну

Що стосується Білорусі і ймовірності нападу, це питання розглядається постійно на основі даних розвідки з плануванням. Проте Данілов зауважує, що це справа військових і ситуація під контролем.

Путін “ґвалтує” Лукашенка, щоб він ухвалив рішення про участь у відкритій війні з використанням свого населення і військ. Але станом на зараз підтвердження згоди немає, влада інформуватиме про зміни, якщо вони відбудуться.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також зробив висновки, що Лукашенко не погодився на відкриту участь у війні. На думку Олексія Данілова, білоруський народ не має жодного бажання участі в війні, адже їм не так промивали мізки, як росіянам.

У Білорусі є громадянська позиція, свобода слова, величезна кількість білорусів воює за Україну, за що ми їм вдячні.

Чи загрожує Україні нова хвиля мобілізації росіян

Влада Кремля після Нового року планує ще одну хвилю мобілізації росіян. Чи загрожує це Україні?

Є загроза для росіян, бо є інформація, що їм повністю закриють кордони і не випускатимуть чоловіків до 65 років із країни, — каже секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов вважає, що це потрібно було зробити давно. Нині в найвищих колах російської влади розглядається і питання загальної мобілізації. Чи буде вона прийнята, залежить від розвитку подій на фронті.

Україну не залякати російською мобілізацією. Ми б’ємося за свою незалежність.

Раніше ми розповідали, як тримається Бахмут — найгарячіша точка фронту.

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