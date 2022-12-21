Мы готовы к любому развитию событий: что будет с Бахмутом — прогноз от Данилова

Ситуация в Бахмуте очень сложная, там продолжаются тяжелые бои. Но город был и остается некоренным, словно настоящая крепость.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о вариантах развития событий в Бахмуте, чего ожидать в ближайшее время от России и представляет ли угрозу Украине новая мобилизация россиян. Узнай, что будет с Бахмутом — прогноз от Данилова, в нашем материале.

Что будет с Бахмутом — прогноз от Данилова

Сейчас Бахмут остается самой горячей точкой фронта. РФ продолжает перебрасывать туда тысячи войск и обеспечение. Есть ли у россиян шансы захватить Бахмут?

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Вагнеровец Пригожин, не имеющий отношения к военному делу, пообещал Путину, что возьмет Бахмут до 15 декабря, затем до 20-го. Ситуация, как видим, у них сложная — говорит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Россия сосредоточила множество техники, но украинские воины стоят твердо. Украинские власти несколько раз в неделю рассматривают варианты развития событий в Бахмуте.

Мы готовы к любому развитию событий.

Насчет обращения Пригожина к Зеленскому и действиям Шойгу Данилов ответил так:

Шойгу и Пригожин ведут соревнования между собой, кому удастся удовлетворить Путина. Шойгу должен быть в Бахмуте, если это его армия и он министр обороны.

Видимо, армия Шойгу находится в Крыму, а наемники из ПВК Вагнер заброшены в Бахмут. Пригожин и Шойгу соперничают, кто более удачно отработает ситуацию и в медийном пространстве.

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О вероятности нападения Беларуси на Украину

Что касается Беларуси и вероятности нападения, этот вопрос рассматривается постоянно на основе данных разведки с планированием. Однако Данилов отмечает, что это дело военных и ситуация под контролем.

Путин “насилует” Лукашенко, чтобы он принял решение об участии в открытой войне с использованием своего населения и войск. Но по состоянию на данный момент подтверждения согласия нет. Власти будут информировать об изменениях, если они произойдут.

Американский Институт изучения войны (ISW) также пришел к выводу, что Лукашенко не согласился на открытое участие в войне. По мнению Алексея Данилова, у белорусского народа нет никакого желания участия в войне, ведь им не так промывали мозги, как россиянам.

В Беларуси есть гражданская позиция, свобода слова, множество белорусов воюет за Украину, за что мы им благодарны.

Угрожает ли Украине новая волна мобилизации россиян

Власти Кремля после Нового года планируют еще одну волну мобилизации россиян. Угрожает ли это Украине?

Есть угроза для россиян, потому что есть информация, что им полностью закроют границы и не будут выпускать мужчин до 65 лет из страны, — говорит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов считает, что это нужно было сделать уже давно. Сейчас в высших кругах российских властей рассматривается и вопрос всеобщей мобилизации. Будет ли она принята, зависит от хода событий на фронте.

Украину не запугать российской мобилизацией. Мы сражаемся за свою независимость.

Ранее мы рассказывали, как держится Бахмут — самая горячая точка фронта.

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