Україна

Зеленський у Бахмуті! Що президент робив у найгарячішій точці фронту та подробиці візиту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 13:45

Більше відео
коли буде світло київ - пояснення дтек
Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці
0:03:29
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Будинки розстрілювали впритул, а в школі влаштували катівню — жителі Любимівки розповідають про сім місяців окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:35
армія дронів
“Очі” артилерії знайдуть кожного окупанта! Як дрони творять дива на передку
Дивитись більше

Останні відео
0:04:45
Українські біженці в країнах ЄС: підтримка і умови

Гуманітарна і фінансова допомога українцям: як Євросоюз діями показує свою підтримку
0:06:39
Зеленський у Бахмуті
Зеленський у Бахмуті! Що президент робив у найгарячішій точці фронту та подробиці візиту
0:03:26
патріотичні пряники для військових
Пряники перемоги: як у Харкові родина пече патріотичні смаколики для військових
коли буде світло київ - пояснення дтек
Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці
0:06:04
Різдво в Україні 2022
25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво в Україні 2022
0:05:27
Ціни на продукти в Україні
Ціни на продукти в Україні: що подорожчає найближчим часом та чого очікувати у наступному році
0:03:29
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Будинки розстрілювали впритул, а в школі влаштували катівню — жителі Любимівки розповідають про сім місяців окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:35
армія дронів
“Очі” артилерії знайдуть кожного окупанта! Як дрони творять дива на передку
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, що батьків уже немає! Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Більше відео
Українські біженці в країнах ЄС: підтримка і умови
Читати далі
Гуманітарна і фінансова допомога українцям: як Євросоюз діями показує свою підтримку
патріотичні пряники для військових
Читати далі
Пряники перемоги: як у Харкові родина пече патріотичні смаколики для військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь