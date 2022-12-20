Президент України Володимир Зеленський неодноразово особисто відвідував звільнені території й брав участь у піднятті державного прапора. Сьогодні, 20 грудня, Володимир Зеленський здійснив візит у найгарячішу точку фронту — Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповіли про візит президента Володимира Зеленського в Бахмут та нагородження військових.

Сьогодні в Україні 300 днів великої війни. Президент України в Бахмуті нагороджував наших найкращих оборонців, які боронять нашу східну фортецю.

Основні сили ворога сконцентровані там, але у нього нічого не виходить. Наші військові міцно тримають Бахмут, і ворог не може захопити це місто, — сказала Маляр.

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Сергій Череватий зазначив, що з кожного підрозділу намагалися нагородити військового, проте детальну інформацію не розголошують задля безпеки.

Він каже, що ніхто до останнього не знав про візит президента, емоції військових не можна передати словами.

— Це була палітра найпотужніших емоцій, які тільки можуть бути! Коли лідер твоєї країни, на відміну від лідера ворожої країни, який переховується, приїжджає на передову. Коли поруч постріли, але він тисне руки, говорить слова, що надихають, і показує Україні та усьому світу, що Бахмут був і буде українською землею, — сказав він.

Череватий додав, що Зеленському також вручили український прапор з Бахмута для передачі нашим партнерам.

Зеленський у Бахмуті: відео

Зеленський у Бахмуті: фото

Згодом у телеграм-каналі президента з’явилися фото з поїздки в Бахмут.

Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо, — написав Зеленський.

Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак.

Зеленський у Бахмуті! Що президент робив у найгарячішій точці фронту та подробиці візиту / 5 Фотографій

Речник президента Сергій Никифоров наголосив, що президент уже поїхав з міста.

Раніше ми розповідали історію воїнів інтернаціонального легіону про боротьбу за Бахмут.

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