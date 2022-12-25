Почему россияне вцепились в Бахмут? Ситуация в городе сейчас и чего ждать зимой

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество. Украинские военные, несмотря на праздник, защищают нашу страну в самых горячих точках.

Некоторые военны (те, у кого была такая возможность), устроили себе скромный Сочельник. А некоторые из них круглосуточно — в окопах, под обстрелами, в холоде или с ранениями.

Бахмут стал нашей восточной крепостью. Офицер батальона НГУ Андрей Ильенко во время телемарафона рассказал о ситуации в Бахмуте, ожесточенных боях, а также рассказал о подготовке российских военных из ПВК Вагнер.

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Ситуация в Бахмуте: прогнозы ISW

Эксперты в Институте изучения войны (ISW) рассказывают о замедлении наступления российских войск в районе Бахмута и предполагают, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

Они отмечают, что россияне постараются поддерживать темпы операций, но ограниченный личный состав и количество боеприпасов, вероятно, не позволят это делать.

По их мнению, постоянное и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на Донбассе.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Однако Андрей Ильенко отмечает, что ситуация в Бахмуте особо не меняется.

— То, что происходит сейчас на Бахмутском направлении, это примерно то же, что происходило неделю и даже месяц назад. Враг стягивает все, что у него остается. Наши силы мужественно держат оборону, враг несет потери. Украинские военные не дают врагу прорваться. У него нет ни стратегических, ни тактических успехов.

Бои очень интенсивные, слава всем героям, защищающим Бахмутское направление! — подчеркнул Ильенко.

По его словам, в Донецкой области есть разные военные из ПВК Вагнер. Есть те, которые используются в качестве штурмовых групп, есть обученные убийцы, а есть те, кого мобилизовали из тюрьмы. Именно заключенных используют как пушечное мясо. У них нет экипировки. Это солдаты, которые используются для разведки боем, чтобы обнаружить украинские позиции и вызвать на себя огонь.

Почему Бахмут важен для россиян

Бахмут не является принципиальной точкой для военной стратегии, об этом неоднократно говорили разные эксперты. Однако россияне продолжают сосредотачивать там значительные силы. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Вадиму Карпьяку, почему россияне вцепились в Бахмутское направление.

— Есть два фактора. Первый — для российских войск стратегически важно растягивать наши подразделения и создавать проблемы на разных направлениях.

Для них сейчас приоритетно защитить Юг. Они понимают, что если они потеряют Юг, то проиграют в этой войне.

— Чтобы не давать сконцентрировать силы для контрнаступательных действий и деоккупации южных рубежей, они пытаются оттянуть наши силы на Бахмут, — рассказывает Мусиенко.

Вторым фактором, по его словам, является то, что с оперативно-тактической точки зрения, россияне рассматривают Бахмут как возможность дальнейшего продвижения для захвата всей Донецкой области.

Бахмут также может быть важен для российского военного командования и военно-политического руководства с точки зрения имиджа. Им нужно показать какие-то победы, ведь конец года заканчивается для российских военных отрицательным результатом.

Ранее мы рассказывали историю бойцов интернационального легиона о борьбе за Бахмут.

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Фото: Getty Images