Украина

Почему россияне вцепились в Бахмут? Ситуация в городе сейчас и чего ждать зимой

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 декабря 2022, 12:00
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Актуальная карта боевых действий в Украине 25 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:08:47
Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим
Мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами! Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым
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