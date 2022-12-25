Почему россияне вцепились в Бахмут? Ситуация в городе сейчас и чего ждать зимой

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество. Украинские военные, несмотря на праздник, защищают нашу страну в самых горячих точках.
Некоторые военны (те, у кого была такая возможность), устроили себе скромный Сочельник. А некоторые из них круглосуточно — в окопах, под обстрелами, в холоде или с ранениями.
Бахмут стал нашей восточной крепостью. Офицер батальона НГУ Андрей Ильенко во время телемарафона рассказал о ситуации в Бахмуте, ожесточенных боях, а также рассказал о подготовке российских военных из ПВК Вагнер.
Эксперты в Институте изучения войны (ISW) рассказывают о замедлении наступления российских войск в районе Бахмута и предполагают, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.
Они отмечают, что россияне постараются поддерживать темпы операций, но ограниченный личный состав и количество боеприпасов, вероятно, не позволят это делать.
Они отмечают, что россияне постараются поддерживать темпы операций, но ограниченный личный состав и количество боеприпасов, вероятно, не позволят это делать.
По их мнению, постоянное и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на Донбассе.
Однако Андрей Ильенко отмечает, что ситуация в Бахмуте особо не меняется.
— То, что происходит сейчас на Бахмутском направлении, это примерно то же, что происходило неделю и даже месяц назад. Враг стягивает все, что у него остается. Наши силы мужественно держат оборону, враг несет потери. Украинские военные не дают врагу прорваться. У него нет ни стратегических, ни тактических успехов.
Бои очень интенсивные, слава всем героям, защищающим Бахмутское направление! — подчеркнул Ильенко.
Бои очень интенсивные, слава всем героям, защищающим Бахмутское направление! — подчеркнул Ильенко.
По его словам, в Донецкой области есть разные военные из ПВК Вагнер. Есть те, которые используются в качестве штурмовых групп, есть обученные убийцы, а есть те, кого мобилизовали из тюрьмы. Именно заключенных используют как пушечное мясо. У них нет экипировки. Это солдаты, которые используются для разведки боем, чтобы обнаружить украинские позиции и вызвать на себя огонь.
Бахмут не является принципиальной точкой для военной стратегии, об этом неоднократно говорили разные эксперты. Однако россияне продолжают сосредотачивать там значительные силы. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Вадиму Карпьяку, почему россияне вцепились в Бахмутское направление.
— Есть два фактора. Первый — для российских войск стратегически важно растягивать наши подразделения и создавать проблемы на разных направлениях.
Для них сейчас приоритетно защитить Юг. Они понимают, что если они потеряют Юг, то проиграют в этой войне.
Для них сейчас приоритетно защитить Юг. Они понимают, что если они потеряют Юг, то проиграют в этой войне.
— Чтобы не давать сконцентрировать силы для контрнаступательных действий и деоккупации южных рубежей, они пытаются оттянуть наши силы на Бахмут, — рассказывает Мусиенко.
Вторым фактором, по его словам, является то, что с оперативно-тактической точки зрения, россияне рассматривают Бахмут как возможность дальнейшего продвижения для захвата всей Донецкой области.
Бахмут также может быть важен для российского военного командования и военно-политического руководства с точки зрения имиджа. Им нужно показать какие-то победы, ведь конец года заканчивается для российских военных отрицательным результатом.
Ранее мы рассказывали историю бойцов интернационального легиона о борьбе за Бахмут.
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Фото: Getty Images