Зайдемо зі зброєю в руках: Кирило Буданов про звільнення Криму і розчленовану Росію — інтерв’ю

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїми планами про звільнення Криму та показав мапу розчленованої Росії. Читай детальніше найцікавіше з інтерв’ю Буданова в матеріалі.

Буданов про повернення Криму зброєю влітку 2023

Кирило Буданов розповів виданню Liga.net про свої плани на Крим, як і коли його звільнять.

Докорінних змін на фронті, на думку начальника ГУР, цієї зими очікувати не слід. Проте є інформація, що росіяни спробують концентрувати сили на північ від Бахмута, а також у напрямку Запоріжжя.

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Із серпня (росіяни — ред.) постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня.

Бити на сполох не варто, адже розвідка не бачить реальної загрози від росіян домогтись чого-небудь на цих напрямках. Усі попередні наступи були виявлені та придушені.

Щодо Криму, бачення в Кирила Буданова чітке: у планах — повернення територій України до кордонів 1991 року. А ті, хто не погоджуються, не погоджуються зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни, та з новими засадами ООН, сказав Буданов.

Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках.

Мапа розчленованої Росії в Буданова

У кабінеті Буданова висить мапа, на якій видно чітке розчленування Росії між іншими країнами та республіками. Значно більша й карта України — до неї входить Курська, Білгородська область і Кубань.

Прокоментувати це начальник ГУР вирішив так:

Усі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні.

Скільки ракет залишилось в РФ

На питання, скільки ракет залишилось у Росії, Кирило Буданов запропонував провести математичний розрахунок. Із цього вийшло, що ракет у РФ вистачить на два – три рази (потужні пуски), адже середній залп за обстріл становить 70-75 ракет.

У РФ скорочується ракетний арсенал, тому знижується інтенсивність обстрілів. Раніше між обстрілами минав тиждень, потім десять днів, зараз ще довше.

Про плани Росії збільшити виробництво ракет Кирило Буданов каже, що це мрії. Адже Іскандери майже не виробляються, Кинджали закінчуються, а Калібр виготовляється вкрай повільно.

Зараз росіяни в усьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні та реактивні снаряди до Градів і Ураганів.

Знайти та придбати їх навіть через треті країни для Росії буде складно. Дружній Китай і досі не передав зброї, а від Ірану, крім дронів, теж чекати чогось не варто.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповідав про ситуацію на фронті і якою буде перемога України.

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Фото: Liga.net