Зайдем с оружием в руках: Кирилл Буданов об освобождении Крыма и расчлененной России — интервью

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своими планами по освобождению Крыма и показал карту расчлененной России. Читай подробнее самое интересное из интервью Буданова в материале.

Буданов о возвращении Крыма оружием летом 2023

Кирилл Буданов рассказал изданию Liga.net о своих планах касательно Крыма, каким образом и когда его освободят.

Коренных изменений на фронте, по мнению начальника ГУР, этой зимой не следует ожидать. Однако есть информация, что россияне попытаются концентрировать силы к северу от Бахмута, а также в направлении Запорожья.

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С августа (россияне — ред.) постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря.

Бить тревогу не стоит, ведь разведка не видит реальной угрозы от россиян добиться чего-нибудь на этих направлениях. Все предыдущие наступления были обнаружены и подавлены.

Что касается Крыма, видение у Кирилла Буданова четкое: в планах — возвращение территорий Украины к границам 1991 года. А те, кто не согласны, не согласны с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны, и с новыми принципами ООН, сказал Буданов.

Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках.

Карта расчлененной России у Буданова

В кабинете Буданова висит карта, на которой видно четкое расчленение России между другими странами и республиками. Значительно больше и карта Украины — в нее входит Курская, Белгородская область и Кубань.

Прокомментировать начальник ГУР решил это так:

Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может и нет.

Сколько ракет осталось у РФ

На вопрос, сколько ракет осталось у России, Кирилл Буданов предложил провести математический расчет. Из этого вышло, что ракет у РФ хватит на два – три раза, ведь средний залп за обстрел составляет 70–75 ракет.

У РФ сокращается ракетный арсенал, поэтому снижается интенсивность обстрелов. Раньше между обстрелами была неделя, потом десять дней, сейчас еще дольше.

О планах России увеличить производство ракет Кирилл Буданов говорит, что это мечты. Ведь Искандеры почти не производятся, Кинжалы заканчиваются, а Калибр производится крайне медленно.

Сейчас россияне по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к Градам и Ураганам.

Найти и приобрести их даже из третьих стран для России будет сложно. Дружественный Китай до сих пор не передал оружия, а от Ирана, кроме дронов, тоже ждать чего-то не стоит.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказывал о ситуации на фронте и какой будет победа Украины.

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Фото: Liga.net