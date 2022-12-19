Интервью

Они трижды откладывали наступление — интервью Вадима Скибицкого об ошибках российской разведки и новой фазе войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 декабря 2022, 11:00
Вадим Скібіцький: інтерв’ю Bild про помилку російської розвідки

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