Они трижды откладывали наступление — интервью Вадима Скибицкого об ошибках российской разведки и новой фазе войны

Украинская разведка ежедневно работает, чтобы узнать планы врага и разрушить их. Все действия разведки — тайна, от этого зависит успех военных операций.

Заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий дал интервью BILD и рассказал, как россияне откладывали наступление, про украинскую разведку на территории России и новую фазу войны.

О российской разведке

Российская разведка, наверное, не столь качественная, поскольку просчиталась и допустила сильные ошибки, когда принималось решение о полномасштабном вторжении в Украину. Скибицкий говорит, что дату наступления переносили трижды.

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В Кремле откладывали вторжение в Украину трижды. Последний раз — в середине февраля, — отмечает Вадим Скибицкий.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

— ФСБ настаивала на наступлении. Там были уверены, что готовы к вторжению. Сотрудники службы вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке. В конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались, — рассказывает заместитель начальника ГУР.

Кроме того, россияне недооценили реакцию населения. Украинцы с первого дня вторжения сообщали нашей разведке о перемещении и местонахождении россиян. Это доказывает нашу сплоченность.

Об украинской разведке на территории России

По словам Скибицкого, Вооруженные силы Украины проводят операции на территории России с использованием разных средств.

Эти операции очень трудные и требуют большой подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются.

Наши целые сугубо военные — объекты вооруженных сил России, с которых совершаются нападения на Украину, включая центры материально-технического обеспечения, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат, — подчеркнул Скибицкий.

О новой фазе войны

После освобождения Херсона на Юге война вступила в новую фазу, уверен Вадим Скибицкий.

— Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Они считают эти регионы территорией России и хотят продолжать их полную оккупацию, — говорит он.

Тяжелые бои продолжаются в Бахмуте. Скибицкий говорит, что это происходит по нескольким причинам.

— Во-первых, россияне хотят контролировать всю Донецкую область. Во-вторых, атаковать города Краматорск и Славянск с Юга. В-третьих, владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заботится о своем престиже.

Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать, — объясняет замначальника ГУР.

Он добавляет: российская армия истощена, и ее состояние хуже, чем в начале полномасштабного вторжения. Также они потеряли лучший материал из-за санкций и им не хватает запчастей. Нехватка комплектующих частей может касаться не только современных танков, но и авиации баллистических и крылатых ракет. Даже соглашения с Ираном не смогли этого компенсировать.

— Мы знаем о договоренностях между Ираном и Россией, особенно о беспилотниках-камикадзе, а теперь также и о баллистических ракетах. Иран, опасаясь санкций Запада, будет откладывать поставки ракет как можно дольше, — комментирует Вадим Скибицкий.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем интервью рассказал о ситуации на Бахмутском направлении, оценил врага и высказывая свое мнение, какой будет победа Украины.

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Главное фото: ГУР МО