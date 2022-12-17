Будет или не будет — что известно о возможном наступлении россиян из Беларуси и как готовится Украина

С тех пор, как наши силы освободили Киевскую область в марте 2022 года, украинское военно-политическое руководство не перестает говорить о возможном повторном наступлении россиян из Беларуси.

Угроза возникает как для столицы, так и для всех северных областей Украины, в частности Волыни и Полесья. Однако остается много вопросов по поводу такого развития событий.

Зачем россиянам открывать еще один фронт? Хватит ли у них на это ресурсов? Втянется ли непосредственно Беларусь в войну? Как готовится Украина к возможной эскалации? И что об этом думает мир? Читай в материале.

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Зачем россиянам северный фронт

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 15 декабря заявила, что конечной целью России является “полное завоевание и контроль над Украиной”. Последние информационные операции России были направлены на то, чтобы вынудить Украину вступить в переговоры с Россией.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов считает, что РФ нужны переговоры для создания стратегической паузы. Это позволит захватчикам перегруппироваться, восстановить свои силы и улучшить свое положение на фронте.

Как вынудить Украину вести переговоры? Институт изучения войны (ISW) пишет, что Путин ставит ставки на военные действия в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении и на линии Авдеевка-Донецк.

Также продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины имеет целью подтолкнуть нашу власть к переговорам и усилить российскую позицию на них.

Однако до сих пор Украина не соглашается ни на какие территориальные уступки или замораживание войны. Более того, ВСУ сохранили инициативу на поле боя после двух последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

Поэтому ISW предполагает, что Путин может готовиться к еще одной военной операции, если нынешние попытки российской армии не принесут желаемых результатов.

Можно также говорить об угрозе Волыни и Полесья, ведь захватчики хотят усложнить пути поставок западного вооружения для ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценивает, что новое наступление на Украину зимой 2023 может начаться в феврале.

Очень важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — конце января.

Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева из Беларуси, не исключаю и южного направления, — прогнозирует Залужный в интервью для издания The Economist.

С этим мнением согласен и военный эксперт Сергей Грабский. Ведь россиянам для захвата всей Украины проще и логичнее всего захватить Киев, поставить там марионеточное правительство и от его имени руководить украинским народом.

Есть ли вероятность того, что будет наступление на Киев? Да, безусловно. И надо понимать, что в этом и состоит стратегическая цель противника — уничтожить Украину как страну, — говорит Грабский.

Хватит ли противнику сил

По мнению Залужного, вероятнее всего, россияне уже готовят новые ресурсы где-то за Уралом. По оценке Генштаба ВСУ, у врагов есть мобилизационный резерв в 1,2-1,5 млн человек. И прямо сейчас они готовят около 200 тысяч новых армейцев.

Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасающие, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать, — говорит Залужный.

Однако следует понимать, что возможности российского военно-промышленного комплекса уже совсем не те, что были по состоянию на 24 февраля.

Ведь Россия готовилась к полномасштабной войне с Украиной в течение трех – четырех лет. В настоящее время восстановить, произвести или закупить новое вооружение так быстро не получится. Так же есть вопросы и к логистике оккупантов.

С осени 2022 года россияне снова перекидывают свои войска в Беларусь. Об этом регулярно пишут в своих отчетах и материалах ISW, белорусский телеграм-канал Беларускі Гаюн и другие независимые белорусские источники.

Это свидетельствует о том, что захватчики могут готовиться к новой наступательной операции, включая повторную консолидацию составов сил на главных направлениях продвижения и перемещения тяжелой техники к линии фронта.

Хотя сейчас Генштаб ВСУ не замечает формирования российскими войсками в Беларуси ударных групп, необходимых для нападения на север Украины.

Институт изучения войны считает, что белорусские силы очень маловероятно зайдут в Украину без российской ударной группы.

Остается очень маловероятным, что российские силы смогут взять Киев, даже если они снова будут атаковать из Беларуси.

Российские силы вряд ли будут успешнее в атаковании северной Украины зимой 2023 года, чем это было в феврале 2022 года, — оценивает ISW.

Как Украина готовится к возможной эскалации

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что Украина тщательно отслеживает динамику российских и белорусских войск на севере.

Военные эксперты оценивают, что россиянам и белорусам понадобилось бы как минимум 40 батальонно-тактических групп (БТГр) численностью около 24-28 тысяч бойцов для создания реальной угрозы северным областям Украины. Пока этого не наблюдается.

Кроме того, Украина активно обустраивает северную границу с Россией и Беларусью. К примеру, в приграничных районах Ровенской области уже подготовили противотанковые рвы, заминировали районы на границе и т.д.

ВСУ, терроборона и добровольческие формирования территориальных общин несут усиленное боевое дежурство на границе.

Охране нашей территории способствуют и природные барьеры — почти половина территории Украины, граничащая с Беларусью, покрыта лесом и болотами, а также пересекается 170 реками.

Также Генштаб уже тщательно просчитал, какого оружия и в каком количестве не хватает ВСУ для победы над врагом. Речь идет о танках, артиллерии, БМП, БТРах, противоракетной и противовоздушной обороне и т.д.

Эти данные уже есть у западных партнеров, которые со временем только усиливают свою военную поддержку нашей страны.

Что думают западные лидеры

Несмотря на то, что погодные условия в Украине зимой не способствуют ведению боевых действий, большинство военных экспертов сходятся во мнении, что низкая температура и нелетная погода не заморозят войну.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Кремль попытается использовать зиму как оружие против Украины, “но не добьется в этом успеха”.

Лучший способ поддержать мир — это поддержать Украину, — считает он.

Министр обороны Британии Бен Уоллес обращает внимание на то, что россияне плохо подготовлены к ведению войны зимой, а значит, ВСУ должны сохранять темп своих наступательных операций в течение следующих месяцев.

— Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой, — отмечает министр.

Бывший помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам бригадный генерал Марк Киммитт уверен, что ни россияне, ни украинцы не будут делать паузу в войне во время зимы.

Однако, по мнению американского политолога Рамиса Юнуса, Украина должна использовать это время, чтобы продолжать атаки на российские склады боеприпасов, командные центры и линии поставок.

В конце концов, западные партнеры четко осознают цену этой войны для Украины и их самих, а поэтому открыто заявляют о том, что будут поддерживать нашу страну до победы.

Вот к примеру, ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. И это несмотря на то, что Венгрия наложила вето на это решение. Читай, как Евросоюзу удалось обойти принцип единогласия и на что пойдут выделенные средства.

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