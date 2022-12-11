Мир

18 миллиардов евро для Украины! Совет ЕС принял решение в обход вето Венгрии

Елена Яковлева, редактор сайта 11 декабря 2022, 12:06
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