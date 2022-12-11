18 миллиардов евро для Украины! Совет ЕС принял решение в обход вето Венгрии

Совет Европейского Союза достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит ЕС финансово помогать Украине в течение 2023 года. Сумма поддержки составит 18 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Решение было принято, несмотря на вето Венгрии. Читай, как Евросоюзу удалось обойти принцип единогласия и на что пойдут выделенные средства.

18 миллиардов евро Украине от ЕС

Предложение о выделении Украине макрофинансовой помощи в 2023 году было принято 10 декабря с помощью письменной процедуры. Теперь ее подадут в Европейский парламент для утверждения на следующей неделе.

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Сумма займа Украине в 2023 году составит 18 миллиардов евро, а кредиты будут иметь десятилетний льготный период. Страны-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов.

Эти деньги пойдут на:

финансирование неотложных потребностей Украины;

восстановление критической инфраструктуры;

послевоенное восстановление Украины.

Как удалось обойти вето Венгрии

Сначала для принятия пакета помощи требовалось единогласное согласие всех 27 стран ЕС. Однако Венгрия наложила право вето на это решение.

Следовательно, Совет решил, что гарантии по кредитам будут покрываться не из бюджета ЕС (как планировалось), а будут взяты на себя отдельными странами ЕС. Поэтому принцип единогласия удалось обойти.

Впрочем, Венгрия все еще может присоединиться к этому решению. В этом случае гарантии смогут покрываться из бюджета ЕС. Об этом сообщает немецкий телеканал WELT.

Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, сколько угодно.

Законодательство, которое мы приняли сегодня, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года, — отметил министр финансов Чехии Збинек Станджура.

Пока наша страна одерживает новые победы на военном и дипломатическом полях боя, еще несколько посольств Украины получили опасные посылки. Вероятно, так агрессор пытается запугать украинцев по всему миру.

Читай подробнее, что известно о конвертах и их назначении.

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